Caner Cindoruk'un en yenileri

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Son olarak ‘Aramızda Kalsın’ dizisinde izlediğimiz yakışıklı oyuncu, hayatındaki yenilikleri bizimle paylaştı.

Aldığınız en yeni karar?

Sinemaya daha da ağırlık vermek.



Hayatınızdaki en büyük yenilik?

Moda dışında bir yerde oturmamıştım. Moda’dan Suadiye’ye taşınmak şu sıralar en büyük yeniliğim.



En yeni rotalarınız? Keşif, keyif ya da alışveriş duraklarınız?

Bağdat Caddesi alışveriş açısından keşfetmesi tükenmeyen bir yer.



Sevdiğiniz en yeni bahar trendi?

Adana’ya gidip, portakal çiçeği koklamak.



Şu sıra yapmaktan keyif aldığınız en yeni aktivite?

Kickboks’a başladım.



Telefonunuza indirdiğiniz en yeni aplikasyon?

Spotify.