Ceren Moray'ın en yenileri

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‘Kavak Yelleri’ ve ‘İşler Güçler’den sonra 'O Hayat Benim’ dizisinde bambaşka bir karakter ile ekranlara dönen Ceren Moray, hayatındaki son yenilikleri paylaştı.

Aldığınız en yeni karar?

İhtiyaç duymadan alışveriş yapmamak.



Hayatınızdaki en son yenilik?

Ev arkadaşım.



En yeni rotalarınız? Keşif ve keyif duraklarınız?

St. Regis otelinin terasındaki Spago adlı restoranın mutfağı ve Taksim Cafe Mutanni’nin müthiş caz performansları seyredeceğiniz atmosferi.



Sevdiğiniz en yeni trend?

Kontrast desenlerle motiflerin kombin olarak moda olması, düşünmeden giyinmemin bir karşılığı var artık.



Şu sıra yapmaktan keyif aldığınız en yeni aktivite?

Sense8 izlemek.



Telefonunuza indirdiğiniz en yeni aplikasyon?

Periyot hesaplayıcısı.



En son izlediğiniz film?

İnsanları Seyreden Güvercin.



En son seyahat ettiğiniz yer?

Roma.