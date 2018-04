Ceyda Düvenci ile çok özel

Her insan gibi bir mücadelesi var. Birazcık virajları keskin. Zorlukları ve iniş çıkışları bol oldu. Pes etmemesi gereken bir hayat; daha da çok başında... Ama tüm yalnızlığıyla, tüm kalabalığıyla güzel bir hayat… Bu yorumları biz değil Ceyda Düvenci kendi hayatı için kendi yapıyor.

Röportaj: Filiz Şeref

Fotoğraflar: Serhat Hayri



Hayatta size keyif veren şeyler vardır; kimi için kahvaltı üzerine içilen bir Türk kahvesidir bu kimi için akşam yemeği üzerine içilen bir kadeh şarap. Kimi kitap okuyarak rahatlar kimi de yazarak... Ceyda Düvenci’nin yakınları için onunla birkaç saat sohbet etmenin dünyanın en keyif veren şeyi olduğuna eminim. Çünkü biz onunla ne zaman bir araya gelsek, enerjisinden, ses tonundan, sohbetinden, hayatla olan ilişkisinden ve ‘çözmüş’lüğünden inanılmaz keyif alıyoruz. Ceyda Düvenci, size anlattıklarıyla, sorulara verdiği yanıtlarıyla, dünyaya bakışıyla, rahatlatıcı anlatımıyla bir psikolog, bir anne, bir dost sıcaklığında... İnsana iyi gelen insanlardan... Okuyun, anlayın ‘o’nu, size de iyi gelecek!



Şu sıralar gündeminizde ne var? Nelerle meşgulsünüz, en çok kafanızı neler meşgul ediyor?

Çok yoğun çalışıyorum iki senedir. Bu yüzden kendi adıma üretmek istediğim alanlar biraz eksik kaldı. Kendi hayatımla ilgili yapmak istediğim çok şey var ve onlara zaman kalmıyor. Arkadaşlarımla zaman geçirmek ve arkadaşlarımın özel günlerinde yanında olmak gibi. Biraz yazmak, daha fazla kitap okumak, tiyatro izlemek, biraz soluklanmak ve nefes almak gibi... Bir süredir çok fırsatım olamıyor bunlara; bu duruma biraz takılıyorum. Sorunun yanıtının ilk başlığı ise Melisa tabii ki… Hep aklımda olan o.



Melisa’nın bir terapi süreci var değil mi? Nasıl geçiyor?

Melisa’nın süreci çok uzun soluklu bir süreç aslında. Bu, bir ömür sürecek bir yolculuk ama en iyi şekilde gittiğini söyleyebilirim. Yapılan her şeye cevap veriyor Melisa… Çok ciddi bir gelişimi var. 4.5 yaşında ve iyi gidiyoruz. Ancak çok hızlı boy atan bir çocuk, bu da biraz riskli bir durum oluyor. Her öğrendiği şeyi vücuduna tekrar, baştan öğretmemiz gerekiyor. Keşke bu böyle kısa bir süreç olsaydı ama değil. Neyse ki, her yaptığımız yerini buluyor. Anaokuluna başladı şimdi, o bizim için heyecan verici. Bu yaz da tekrar Amerika’ya gideceğiz.



Tedavi için mi?

Evet, her yaz tedavi için gidiyoruz.



Peki ya dizi nasıl gidiyor? Şu anda ‘Maral’ dizisinde rol alıyorsunuz. Gerçi dizi sezon finali yaptı ama dizide sizi çeken ve etkileyen nokta ne oldu?

Tamamen karakterin yapısıydı beni etkileyen. Deniz, kötü bir karakter ama ne için, neden böyle bir şey yaşıyor acaba? Karakterin köşelerinin olması kendi içinde yaşadığı dünyasındaki gerekçeleri ve nedenleri neler? Her çıkarttığı olayın arkasında geçmişinde gizlediği hikayesi var. O yüzden anlamaya çalışıyorum onu da.. Böyle de güzel bir hikaye olunca, oynaması keyif veriyor tabii ki...