Ciddiyete davet

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Son zamanlarda, günün stresini atmak için ekran karşısına geçtiğimizde, bizi yormayan, buhrana sokmayan, ayaklarımızı uzatıp da keyifle izlediğimiz bir program bulduk: Güldür Güldür. Aslında eski bir program, ama şu sıralar daha fazla izleniyor, izleyenler de daha bir keyif alıyor sanki...

Röportaj: Filiz Şeref

Fotoğraf: Serhat Hayri

Prodüksiyon: Sinem Gürleyük

StylIng: Ayşe Yılmaz, Aslı Akal

Prodüksiyon Asistanı: Seray Özdöl

Saç: Yiğittan Demiralp/Aveda ürünleri ile

Makyaj: Orbay Baş

Çırağan Palace Kempinski'ye teşekkür ederiz.



DOĞA RUTKAY

Komedi yapmanın en cazibeli yanı sizin için ne?

Hiç tanımadığınız bilmediğiniz evlerin kapılarını aralamak, misafirliğe gidip azıcık da olsa o yüzleri güldürebilmek... Kahkahalarına şahit olmak aynı anda aynı neşeyle sıkıntılardan uzaklaşmak... En sevdiğim kısmı bu; mutlu etmek.

Sizi en çok ne güldürür?

Hatalara çok gülerim, sakarlıklara, kırılan potlara... Çevremde en çok güldüğüm şeyler bunlar aslında. Bir de olur olmadık zamanlarda hiç söylenmemesi gereken şeyler dilimin ucuna gelir, aklımdan geçer, kendime gülerim.

Komik olmak genellikle erkek işidir gibi bir algı var. ‘Komik kadın’ olmak nasıl bir his?

Bakacak olursak, dünya erkekçe! Pekala da güldürebilir kadınlar.

İnsanları güldürürken neler hissediyorsunuz?

Ne kadar şanslı olduğumu...

Sizi en çok ne kızdırır?

Öne arkaya sağa sola hemencecik eğilip bükülen insanlar... Netlik severim ben.

Hangi konuda ciddiyetinizi asla koruyamazsınız?

Aslında fena halde ciddi biriyim. Ama sahnede arkadaşlarımı izlerken kesinlikle ciddi olamıyorum.

Hayatınızda asla ödün vermediğiniz prensibiniz ne?

Çok aslında, çok çok... Ama başlıca diyebileceklerim; kararlarım, hayati seçimlerim, dostluklarım.

En son ne zaman, ne olunca gülmekten yerlere yattınız?

Arkadaşımın yavru köpeği geri geri havuza düşünce.

Programda Ali Sunal’ın kestiği bölümlerde hazırcevap olmayı gerektiren bir durum var. Siz normalde ne kadar hazırcevapsınız?

Hazırcevap biri değilimdir aslında, daha ziyade yeri geldi mi espri yapmak gibi bir alışkanlığım vardı, Ali sayesinde geliştirmeye çalışıyorum...

Yabancı oyunculardan bir kadın bir erkek ünlü eğer kardeşiniz olsaydı...

Glenn Close ablam, Marlon Brando abim olsun isterdim.

Telefonsuz kaç gün yaşarsınız?

Sevgilim, annem ve arkadaşlarım yanımda olursa sonsuza kadar.

Bir hayvan olsanız hangisi olmayı istersiniz? Neden?

İnsanların zarar vermediği bir hayvan olmak isterdim. Yani hangisi? Hiçbiri maalesef...

Garsonu lokantada nasıl çağırırsınız?

Affedersiniz, bi’ bakar mısınız lütfen?

Yumurtanızı nasıl yersiniz?

Her türlü yerim.



