Çılgın Türkler

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Onlar cesur duruşlarıyla tek başına bir orduya bedel!

Onlar çoğumuzun merakla takip ettiği, kimilerince anlaşılamayan ve bu yüzden yadırganan ama her zaman gündemde kalmayı başaran sanatçılar… Onları farklı kılan; gerek kendi alanlarında gerekse özel yaşamlarındaki cesur duruşları. İşte bu duruşları ile onları prodüksiyonumuzun odağı yaptık bu ay. Sıra dışı fotoğra?arı ile bilinen Mehmet Turgut’tan da hem kendisini hem de diğer beş sanatçıyı fotoğra?amasını istedik. Amacımız onların sisteme olan başkaldırılarını yansıtmaktı. Bu yüzden bir savaşa gider gibi, miğferlerini, kalkanlarını kuşandılar! İçeride ise, en yalın halleriyle poz verdiler, bakışları bile onları anlatmaya yetti!



Mercan (şarkıcı)



‘Sana değil kardeşine’ şarkısıyla çıkış yapan Mercan, şarkıları kadar hayata bakış açısıyla da cesur bir duruşa sahip. Şarkıcı, herkesi tabuları yıkmaya davet ediyor.



“Marjinalik… Nedir ki marjinallik? Neye göre marjinallik? Kim değil ki? Benim marjinallikten anladığım ‘kutunun dışında’ olmak. Çoğunluğa göre ben farklı değilim, çoğunluk bana farklı geliyor. Genelin normal dediği anormalliklerden sıkıldım desem, farklı oluyorum değil mi diğerlerinden? Kimin ne diyeceğini hiç umursamadığımda, sevilmek ve sevilmemenin hiç önemi olmadığında kendimi ifade edebiliyorum. Beğenilme ve beğenilmeme duygusu, önemini yitirdiğinde, buluşmanız gereken gerçek ve yalın duygulara ulaşıyorsunuz. Ülkemiz tabular üstüne kurulu. Sekse nasıl bakıldığı belli, kadının yeri belli, sosyal düzen ortada, politika evde yok. Eğer ki tabuysa bunlar, gelin yıkalım hep beraber. Plastik çağ bitti. İçerik var artık. İçerik tabularla oluşturulamaz.”