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Seren Serengil'den, biten ilişkisi, sahneler ve hayatı hakkındaki tüm gerçekler...

Röportaj: Vecihe SÖZERİ / HAFTA SONU

Fotoğraflar: Burak ERZİNCANLI



Oğuz Aşıcı ile evlenmeleri beklenirken aniden ayrılan Seren Serengil, sonrasında yeniden sahnelere döndü. Bu görünen yüzüydü aslında. Seren, biten ilişkisi, sahneler ve hayatı hakkındaki tüm gerçekleri Hafta Sonu’na anlattı.



Onunla tanışıklığımız o kadar eskilere dayanıyor ki… O sahnedeyken en ağır tuvaletler içinde, sonra sadeleşirken, ayrılırken, “Buldum!” derken… Büyürken, anlarken… Her zaman yan yana olamasak da, hep birlikteydik… Hep de en üzgün olduğunu hissettiğimde yeniden kesişti yollarımız… Bir zamanların efsanevi ismi Öztürk Serengil’in kızı olmak, pek çokları için 1-0 önde başlamasına sebepti Seren’in. Onun doğuştan ‘star’ olmasına yaradı belki bu durum ama sağlığında da, kaybından sonra da en büyük eksikliği bir baba ve aile oldu…



Temeldeki bu eksiklik ve ihtiyaç yüzünden hayattaki en büyük ve tek ihtiyacı muhteşem dekore edilmiş evinde ona sarılan bir erkek ve “Anne!” diyen bir çocuktu … Bu röportajda skandal açıklamalar aramayın. Çünkü bulacağınız şey Seren’in hala aradığı şey olacak…



