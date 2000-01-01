Çok başka! Ezgi Mola

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‘Kocan Kadar Konuş’ ile hepimizi kahkahalara boğan Ezgi Mola, şüphesiz son dönemin en iyi oyuncularından... Ve emin olun, kimseye benzemiyor!

Röportaj: Filiz Şeref

Fotoğraf: Serhat Hayri



İyi güldük! kadınların o belli yaşa gelince içine düştüğü ‘evde kalma’ haline, çevre baskısına, evlenmek için atılan taklalara en komik şekilde şahit olduğumuz ‘Kocan Kadar Konuş’ filmi, bize sadece konunun değil Ezgi Mola’nın da ne kadar komik olduğunu hatırlattı bir kez daha. Sadece komik dersek elbette ona büyük bir haksızlık etmiş oluruz. Kime Ezgi Mola desek, yüzünde kocaman bir gülümsemeyle onu ne kadar sevdiğini söylüyor... Uzaktan sevenler, yakınına gelince de ona bayılacaklarına emin olabilirler. Sesi, gülüşü, hayata bakışı... Ondan bir tane daha kolay kolay bulamazsınız. ‘Komik kadın’ oyuncu zaten malum, kolay bulunmuyor, orası ayrı! Muhabbeti de tatlı. Kariyerinde adım adım yükselişi, şanslı anları, tam zamanında doğru yerde karşılaştığı insanlar... Hepsini anlattı. Röportajdan aklımda kalan şeylerse özellikle isimler oldu; örneğin Kartal Tibet, örneğin Türkan Şoray, örneğin Uğur Yücel. Onun hikayesindeki kilit isimler onlar...



Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde kurslara katılmasıyla hikaye yol alıyor. 15 yaşında, lise birinci sınıfa giderken, bir taraftan da profesyonel olarak tiyatro yapmaya başlıyor. Bir ajansa kaydoluyor. İlk işi, Kartal Tibet’in yönettiği ‘Karate Can’ dizisi oluyor. Liselilerden birini canlandırıyor, zaten kendisi de liseye gidiyor. Sonrasında konservatuvarı kazanıyor, arkasından reklamlar, yeni diziler geliyor. Devamını kendisinden dinliyoruz...



Aynadan çocukluğunuza baktığınızda bugüne yansımaları neler oluyor?

Ben çok çocukluğuyla yaşayan biriyim hala. Hani hep, ‘geçmişinizde çok yaşamayın’ derler ama ben hala çoğu zaman çocukluğuma atıfta bulunurum. Kendi içimde ‘buna benzer bir şey hatırlıyorum’ dediğim ya da ‘bu anı istiyordum’ dediğim çok şey var.



Nasıl bir ailenin, nasıl bir kızıydınız?

Esnaf bir baba, ev hanımı bir annenin kızıyım. O dönemin orta halli ailelerinden birinin çocuğuydum. Bir erkek kardeşim var. Yokluk yaşatmamaya çalışan, eğitimime her zaman çok önem veren, ‘sen ne istiyorsun?’ diye soran, beni dinleyen, söylediklerime kulak veren bir ailem oldu. Eksik değil ama fazla da değil yaşadıklarımız ve gördüklerimiz. Normal yani… Şimdi orta sınıf çok fazla kalmadı ne yazık ki, geçiş yok arada, ya herkes çok zengin ya da durumlar çok kötü. Ben 1983 doğumluyum. O zamanlar hali böyle olan son ailelerin çocuklarıyız galiba. 90’larda durumlar değişmeye başladı, 2000’lerde çok farklıydı.



Hep mi eğlenceliydiniz, sonradan mı oldunuz?

Ben çok değişmediğimi düşünüyorum. Tabii ‘her şey değişiyor, dönüşüyor’ diye inandığım o büyük cümleyi de çürütür gibi oldum öte yandan da. Yarım saat önceki gibi değiliz, yarım saat sonra da böyle olmayacağız. İyiye ya da kötüye bir şekilde evriliyoruz. Dolayısıyla kendi içimde de her zaman evrildim. Konumuza dönersek; gülmeyi, güldürmeyi hep sevmişimdir. Dünyadaki en güzel, en bulaşıcı şey.



