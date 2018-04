Yıllardır ekrandan evimize konuk olurken, kısa süre önce çıkardığı ‘Sizin Hiç Maviniz Var mı?’ kitabıyla tam kalbimizin içine giriverdi Özge Uzun! Bu kitaptan sonra onu daha yakından tanımak bizim için görev oldu.

Röportaj: Vecihe Sözeri

* Pozitif dergisinden alınmıştır.

Kitabına çocukluğu, gençlik yılları ve aşklarıyla başlayan Özge Uzun’un ‘asıl mesele’sinden ve hatta satır aralarından çıkarabileceğimiz büyük dersler var. “O büyük bir kahraman” dediği oğlu Dağhan ile yaşadığı mücadelenin daha çok beyninde, yüreğinde ve ruhunda yaşattıklarını bu kitap sayesinde anlıyoruz en başta. “Benim mucizem” diye anlattığı minik kızı Siva ile de umut etmenin, yeniden başlamanın ve hayata dört elle sarılmanın nasıl mümkün olduğunu görüyoruz bir kez daha. Dahası mı? Bir kısmı bu röportajda, kalanı kitabında...

En sondan başlayalım mı? Yaklaşık bir yıldır devam eden TRT’deki programına son verildi. Gerekçe olarak ne gösterildi?

Birebir herhangi bir gerekçe gösterilmedi aslında. Yönetimin kararı. Havada kaldı birazcık. O yüzden ben de sürekli sorgulama içindeyim; bilmeden bir şey mi yaptım acaba diye... Bunun siyasi nedenler yüzünden olduğunu çok fazla düşünmüyorum. Çünkü ben biraz apolitik biriyim. Tabii ki benim de bir siyasi görüşüm, hayat tarzım, inandığım şeyler ya da inanmadığım, ters gelen şeyler var mı? Var. Ben de bu ülkenin vatandaşıyım. Ama gerçekten bunun olabileceğini, böyle olabileceğini düşünmüyordum.



İşten çıkarıldığını ilk öğrendiğinde ne hissettin?

Kırgın mıyım, kızgın mıyım, üzgün müyüm, çok mu öfkeliyim ya da rahatladım mı? Hepsini bir arada yaşıyorum aslında. Biraz umutsuzum. Ama bir taraftan umutluyum, yani biraz karışık bir durum. Sonuçta ben şimdi şunu düşünüyorum; gelecek ay oğlumun tedavisine devam edebilecek miyim? Sıkıntı olacak mı? Benim de baktığım boğazlar var, evler var.



Yarının kaygısını yaşıyorsun yani...

Yaşıyorum tabii... Sonuçta ben işini doğru düzgün yapmaya çalışan ama bir taraftan da günün sonunda evde iki çocuğuna bakmaya çalışan bir kadınım.



Evet, tam da buna gelecektim. Yine yakın zaman önce evliliğin de sonladı. Oğlunuz Dağhan ile geçen zorlu sürecin bu ayrılıkta etkisi var mı? Neden boşandınız?

Aslına bakarsan kötülükler birleştirir diye bir durum var ya; şu an daha çok el ele tutuşuyoruz. Çünkü bunu yaşadıktan sonra benim yanıma ilk gelen ve şu anda bana destek olan tek kişi Volkan. Bir süre önce Dağhan’ın tedavisi için beraber Amerika’ya da gittik, geldik. Daha farklı anne-baba olmayı öğrendik aslına bakarsan. O da benimle aynı kaderi yaşıyor şu anda; Tivibu’nun içerik direktörüydü Volkan. Ve yakın bir zamanda, bir günde, bir anda, bir kararla işten çıkarıldı.



Ümitsiz olduğun çok belli. Daha önce, hayatının herhangi bir döneminde böyle hissettiğin oldu mu hiç?

Yok, bu sefer farklı. Gerçekten şimdiye kadar ben bundan daha zorlarıyla da sınandım ve belki sınanacağım daha sonrası için. Elbette yolumu bulacağım, onu biliyorum ama geleceğim ve çocuklarımın geleceği için “Şimdi ne olacak?” dediğim nadir zamanlardan bir tanesi. Sıfır noktasında ben öyle ya da böyle, bir şekilde kazanırım. Ne yaparım? Başkent İletişim Fakültesi’nde hocalık yapmaya devam ederim. Daha fazla ders veririm. Bu sezonda benim eğitim ve seminerlerim de başladı. Hatta kısa süre önce Caddebostan Kültür Merkezi’nde bir gösterimiz vardı; Banu Tozluyurt ve Ebru Tuay Üzümcü ile beraber ‘Kadının Adı Var’ diye. Acayip ilgi gördü ve şimdi büyük şirketler eğitim takvimlerine bu gösteriyi de koymak istiyorlar.

Neler konuşuyorsunuz sahnede?

Ebru Tuay Üzümcü psikolojik danışman. Banu Tozluyurt bir yaşam lideri, aynı zamanda yaşam koçu; şirketlere çeşitli motivasyon eğitimleri veren biri. Bir de ben. Aslında çok alakasız gibi görünen üç kadınız ama biz üçümüz çok iyi arkadaşız. Kadın Whatsapp grubu, iki haftada bir yapılan yemekler, kahvaltılar, konuşulan konular... Öyle bir noktaya geldi ve bir gün dedik ki: “Biz bunu daha çok insana duyurmalıyız.” Hep diyoruz ya, dünyayı kadınlar kurtaracak diye... Kadınlar kendi içlerindeki gücün farkında değiller.



Bu gücün ortaya çıkmasına birçok neden var öyle değil mi? Mesela erkekler...

Bence en büyük neden başka kadınlar! Yani bazen işimize gelmiyor, bazen şartlanmışlık ya da öğretilerle kaynaklı olarak bu konuda biz birazcık daha geri planda kalmayı tercih ediyoruz. Ama aslında öyle değil. Çocukları yetiştiren de kadınlar, erkekleri yetiştiren de kadınlar! O yüzden buradan bakmak gerekiyor. Bu gösteriyi bu yüzden koyduk sahneye. Başka kadınların hayatlarından örnekler, kendi hayatlarımızdan örnekler, çeşitli skeçler üzerinden anlatıyoruz. İnteraktif durumu da var, yani kadınları sahneye aldığımız ve bazı testler yaptığımız bölümler var. Hem komik hem biraz ağlatan... Gelenler bir yandan kahkahalar atarken, bir yandan da ağlayabiliyorlar.

Bu gösteriyle neyi amaçlıyorsun?

Duygu Asena’dan yola çıktık, Duygu Asena ile büyümüş bir nesiliz, ‘Kadının Adı Yok’ ile... Bu sefer ‘Kadının Adı Var’ olsun, varolsun dedik. Kadının o kadar çok adı var ki; dayanışma, cesaret, değişim, bazen ‘hayat sana güzel’, bazen annelik, bazen çaresizlik, bazen vicdan azabı, suçluluk ama inatla ayakta duran! Bir sürü ismi var. Bunlar üzerinden ortaya koyduğumuz minik skeçler ve hikaye anlatımlarıyla dolu bir gösteri.



Peki şu an karşımdaki kadının sıfatları neler?

İlk aklıma gelen; biraz boşlukta olduğu. Ama inadına ayakta. Çünkü biliyorum ki bu karşında oturan kadının kanadı var! Gerçekten benim kanatlarım var, ne kadar düşsem de ben karanlıkta da yürürüm, uçarım, biliyorum, kendimi tanıyorum. Düştüğüm çok zaman var, hatta düşüp orada kalmak istediğim çok anlar var. Ve kaldığım anlar da var! Şu an kendime bunu telkin ediyorum. İster istemez hepimizin farklı egoları var ve evet, çok açıkça söyleyebilirim şu an benim egom biraz yaralandı. Ego her zaman kötü bir şey değil...



Aslında bir bakıma bizi ayakta tutan şey...

Aynen. Evet egom yaralandı, içim yaralandı; içimde, ayakta durmaya çalışan kız çocuğu da biraz yaralandı aslında. Özge eğer şu an çocukları olmasa bugün kesinlikle gitmişti!



Nereye?

Bilmiyorum. Gitmişti ama kaybolmuştu! İşten çıkarıldığım gün arabada boğazım düğüm düğüm, şaşkın, üzgün... Eve gittim, “Annemizi işten çıkarmışlar, hadi ona biraz yardımcı olalım da o otursun, dinlensin” gibi bir durum söz konusu değildi (gülüyor).



Çünkü her şeye rağmen devam etmesi gereken bir şey var...

Dağhan kucağımda zıplamak istiyordu, Siva kucağımdan inmek istemiyordu... Gece yarısına kadar uyumak bilmediler...