Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Sinem Kobal.
Televizyonun önünde büyüyen bir çocuk oyuncudan; yetenekli,
güzel, alımlı genç bir yıldıza dönüştü Sinem Kobal. 22 yaşında,
başarı ivmesi hep yukarı çıkan şanslı ve yetenekli bir genç kız
o. 5 Şubat’ta vizyona girecek yeni filmi “Romantik Komedi”de
liseli kız rollerinden başarıyla sıyrılıp genç bir kadın rolüne
bürünüyor. Ayrıca yeni filminde izleyicilere sürprizlerinin
olduğunun tüyosunu da veriyor. Şimdilerde kendini yeniden
keşfeden, hem iş hem de aşk hayatında mutluluğun keyfini süren
Sinem Kobal’la baş başa bırakıyorum sizleri…
Çocukluğundan beri kamera önündesin. Bu kadar
küçük yaşta bu piyasanın içinde olmanın avantajları ve
dezavantajları ne oldu senin için?
Dönüp baktığımda ben kendi adıma avantajları olduğuna
inanıyorum. İlk olarak 13 yaşında ‘Dadı’ dizisiyle başladım.
Sorumluluk sahibi olmanın verdiği his, insanın daha doğru
kararlar almasına yardımcı oluyor. Şöyle bir şey var tabii, eğer
yanlış seçimler yapmış olsaydım, gerçekten ait olduğum yerin
burası olduğunu hissetmiş olmasaydım, o zaman ciddi problemler
yaşayabilirdim o yaşlarda. Çocuk yaşta bu işe başlayan
herkesin çok iyi yönlendirilmesi lazım. Ailelerinin yanlarında olması ve mutlaka psikolojik destek almaları lazım. Birçok
zorluğu da oldu tabii. Çocuk işçi sınıfında çalışıyorsunuz bir
bakıma. Hem okul, hem iş… Ama hiçbir zaman büyük sorunlar
yaşamadım. Çünkü kendimi buraya ait hissettim hep.
Bulunduğum yerde çocukken bile hep çok mutluydum. Bir
şeyler öğrenmek daha önemliydi benim için. Dışarıda aklım
kalmadı.
“Ait olduğum yer burasıydı” diyorsun. Bunun farkına ilk
ne zaman vardın o yaşlarda?
Baleye başladığımda 4 yaşındaydım. Baleden sonra çoğu arkadaşım
konservatuara geçti. 13 yaşlarındaydım ve “ne yapsam”
diye düşünüyordum. Ailem normal ortaokul ve liseye
devam etmemi istiyordu. O dönem okuldan bir arkadaşım
reklam filminde oynamıştı. “Ben de böyle bir şey yapmak
istiyorum” dedim. Gerçi o dönem her gün bir şey olmak istiyordum.
Haliyle ailem beni pek ciddiye almıyordu. Reklam
filminde oynayan arkadaşımdan neler yapmam gerektiğini
öğrendim ve kast ajansına resmimi gönderdim. 3 ay geçti ve
beni “Dadı” dizisinin seçmelerine çağırdılar. Ailem de “Hadi
hevesi geçsin götürelim” deyip beni seçmelere götürdü. İş ciddileşince Haldun Dormen ailemi ikna etti. 13 yaşında böylece
hem televizyonla hem de tiyatroyla tanışmış oldum.