“Daha keşfedecek çok şeyim var”

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Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Sinem Kobal.

Televizyonun önünde büyüyen bir çocuk oyuncudan; yetenekli, güzel, alımlı genç bir yıldıza dönüştü Sinem Kobal. 22 yaşında, başarı ivmesi hep yukarı çıkan şanslı ve yetenekli bir genç kız o. 5 Şubat’ta vizyona girecek yeni filmi “Romantik Komedi”de liseli kız rollerinden başarıyla sıyrılıp genç bir kadın rolüne bürünüyor. Ayrıca yeni filminde izleyicilere sürprizlerinin olduğunun tüyosunu da veriyor. Şimdilerde kendini yeniden keşfeden, hem iş hem de aşk hayatında mutluluğun keyfini süren Sinem Kobal’la baş başa bırakıyorum sizleri…



Çocukluğundan beri kamera önündesin. Bu kadar küçük yaşta bu piyasanın içinde olmanın avantajları ve dezavantajları ne oldu senin için?

Dönüp baktığımda ben kendi adıma avantajları olduğuna inanıyorum. İlk olarak 13 yaşında ‘Dadı’ dizisiyle başladım. Sorumluluk sahibi olmanın verdiği his, insanın daha doğru kararlar almasına yardımcı oluyor. Şöyle bir şey var tabii, eğer yanlış seçimler yapmış olsaydım, gerçekten ait olduğum yerin burası olduğunu hissetmiş olmasaydım, o zaman ciddi problemler yaşayabilirdim o yaşlarda. Çocuk yaşta bu işe başlayan herkesin çok iyi yönlendirilmesi lazım. Ailelerinin yanlarında olması ve mutlaka psikolojik destek almaları lazım. Birçok zorluğu da oldu tabii. Çocuk işçi sınıfında çalışıyorsunuz bir bakıma. Hem okul, hem iş… Ama hiçbir zaman büyük sorunlar yaşamadım. Çünkü kendimi buraya ait hissettim hep. Bulunduğum yerde çocukken bile hep çok mutluydum. Bir şeyler öğrenmek daha önemliydi benim için. Dışarıda aklım kalmadı.



“Ait olduğum yer burasıydı” diyorsun. Bunun farkına ilk ne zaman vardın o yaşlarda?

Baleye başladığımda 4 yaşındaydım. Baleden sonra çoğu arkadaşım konservatuara geçti. 13 yaşlarındaydım ve “ne yapsam” diye düşünüyordum. Ailem normal ortaokul ve liseye devam etmemi istiyordu. O dönem okuldan bir arkadaşım reklam filminde oynamıştı. “Ben de böyle bir şey yapmak istiyorum” dedim. Gerçi o dönem her gün bir şey olmak istiyordum. Haliyle ailem beni pek ciddiye almıyordu. Reklam filminde oynayan arkadaşımdan neler yapmam gerektiğini öğrendim ve kast ajansına resmimi gönderdim. 3 ay geçti ve beni “Dadı” dizisinin seçmelerine çağırdılar. Ailem de “Hadi hevesi geçsin götürelim” deyip beni seçmelere götürdü. İş ciddileşince Haldun Dormen ailemi ikna etti. 13 yaşında böylece hem televizyonla hem de tiyatroyla tanışmış oldum.

