"Dalgalı bulutluyum"

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Feride Çetin'i daha yakından tanımak ister misiniz?

Hangi hataları hoşgörüyle karşılayabilirsiniz?

Fark edilmeden yapılanları.



Bir kadında en beğendiğiniz özellik?

Zeka.



En sevdiğiniz ressam?

El Greco.



Arkadaşlarınızda hangi özellikler olmasını istersiniz?

Dürüstlük, şefkat, empati ve bolca yaşam sevinci.



En sevdiğiniz kuş?

Saka.



Nasıl ölmek istersiniz?

Okyanus kıyısında gün batarken.



Şu anki ruh haliniz?

Dalgalı bulutlu.



Sizi en çok üzecek olay?

Nefes almak için gerekli tek bir hayalimin bile kalmaması.



Gerçek hayatta favori kadın kahramanınız?

Annem.



Bir erkekte en beğendiğiniz özellik?

Güvenilirlik.



Kimin yerinde olmak isterdiniz?

Böyle iyi.



Tarihte en sevmediğiniz karakter?

Aslan Yürekli Richard.



En sevdiğiniz şair?

Turgut Uyar.



Hayattaki sloganınız?

Ayağa kalk, uyumak için önünde sonsuzluk var.



Ünlü Fransız yazar Marcel Proust'un (1871-1922) 13 yaşındayken, hem kendisinin yanıtladığı hem de arkadaşlarının yanıtlaması için hatıra defterine yazdığı anket. Anket, yıllardır tüm dünyada ünlüleri yakından tanımak için en çok başvurulan yollardan biri...