Demet Akalın anne oldu!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Demet Akalın, kızı Hira'yı dünyaya getirdi. İşte ünlü sanatçının doğumdan kısa bir süre önce Bebeğimle Elele dergisine verdiği röportaj...

Röportaj: Sinem Gürleyük

Fotoğraf: Hakan Adil/Santral

Styling: İrem Akalın



"İçime barış elçisi kaçtı”



Her adımı takip altında, tüm magazin medyası onun peşinde… Konserleri, şarkıları, evliliği, yaşamı… Pop müziğin en çok sevilen isimlerinden Demet Akalın Kurt, olmasını hayatı boyunca istediği, dualar ettiği bambaşka bir heyecan yaşıyor. Anne olmaya hazırlanan Akalın’ın evine konuk olduk.



O ne yaşıyorsa herkes biliyor. Kimseden gizlisi saklısı yok. Yaşadıklarını, hayatını, geldiği yeri asla inkar etmiyor. Twitter’da yazdıkları, paylaştığı fotoğrafları, şarkıları, aşkı, evliliği,

sert çıkışları… Şimdi hepsi bir yana, hamileliği, kızı Hira’sı bir yana. Yanlış anlamayın kendini çocuğuna adayacak bir kadın değil o. Hani bütün hayatını bir kenara koyup sadece bebeğini düşünenlerden… Sağlıkla onu kucağına almadan planlar yapmayacak kadar gerçekçi, Hira dendiğinde yüzü aydınlanacak kadar mutlu bir kadın sadece. Tabii epey de heyecanlı. Bebeğin güzel bir ultrason fotoğrafının olması için üç farklı doktora ultrason çektirmiş. Ama hala istediğini elde edememiş… Bir önceki röportajımızda gözleri dolu dolu

“Bebek dışında Allah ne istediysem verdi” diyen Demet Akalın, şubat ayının başında anne olacak. Çekim için İstanbul’un kar altında kaldığı bir gün, Beykoz’daki evine konuk

olduk Akalın’ın. Müthiş bir ev sahibi. Pastalar, çikolatalar, çaylar, kahveler ve tabii onun güler yüzü. Bizi renkli sabahlığıyla, pofuduk terlikleriyle karşılayan Akalın’la gün boyu kahkahası bol bir çekim gerçekleştirdik. Hira’nın odasını henüz hazır olmadığı için görüntüleyemedik ama evin farklı köşelerinde bulunan hediyelerden, pembeler içinde romantik ve nostaljik bir odası olacağını söyleyebiliriz.



Bir önceki röportajımızda ağlayarak hayattan karşılığını alamadığın tek şeyin bir bebek olduğunu anlatmıştın…

Aaaa evet hatırladım. Nasıl unutmadın sen onu şimdi… Valla geride kaldı o günler çok şükür.



Nasıl öğrendin hamile olduğunu?

Bir sene kadar bebek sahibi olabilmek için tedavi oldum ama artık yorulmuştum ve bırakmıştım tedaviyi. Ardından Şeyda Coşkun’la diyete girip sekiz kilo vermiştim. Yaz başıydı, her gece gezmeler, rakı-balıklar falan… Sonra sürekli kusmaya başladım, mide bulantılarım hiç geçmiyordu. Bir test aldık ve pozitif çıktı. Hemen kan testi yaptırdık. Meğer beş haftalık hamileymişim.



