Demet Akalın: “Bebek dışında Allah ne istediysem verdi”

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Prodüksiyon ve röportaj: Sinem Gürleyük

Fotoğraf: Semih Kanmaz/Rpresenter

Styling: İrem Akalın

Saç: Nuri Şekerci

Makyaj: Cevahir Özkan-Rıfat Yüzüak

Styling Asistanları: Melike İlanku-Özlem Şahin

Saç Asistanı: İsmail İnan

Makyaj Asistanı: Barış Şahin

Mekan için Rixos Pera’ya, otomobil için moviestarotokiralama.com’a teşekkür ederiz.



Demet Akalın çekime elinde cupcake’leriyle tam zamanında geldi. En başta herkese karşı biraz çekimserdi. Kendi ekibiyle konuşup, bizi küçük gülümsemelerle karşılıyordu. Ancak saatler ilerledikçe enerjisi, eğlencesi, samimiyeti çoktan bütün ortama yansımıştı. Çok kolay biri olmadığını söyleyebilirim. Ancak insanları kırmamak konusunda hassas olduğu için bütün isteklerimize ‘evet’ dedi. Hatta çekimin planlaması yapılırken önce kendi saç-makyaj ekibiyle çalışmak istediğini söyledi ama yine bizi kıramayıp sonunda ona sunduğumuz ekibe ikna oldu. Biz onunla Pera’da güneşli bir günde, şen kahkahalarla çekimimizi tamamladık. Sonra röportaj için kahvelerimizi alıp bir köşeye çekildik. Röportaj da kahkahalarla devam etti ama “Hayattan karşılığını alamadığınız bir şey olduğunu düşünüyor musunuz?” diye sorunca bir anda gözleri doldu, yüzü düştü… Önce ‘Acaba yanlış bir şey mi sordum’ diye paniğe kapıldım. Sonra lafı o devraldı ve tüm samimiyetiyle bebek özlemini, bebeğini nasıl kaybettiğini, bunun için nasıl uğraş verdiğini anlattı. Bir kadının hayatta yaşayabileceği en zorlu yoldan geçmişti. Karşısında donup kalmıştım. Gözleri dolu dolu anlatmaya devam etti…



Popstar yarışmasında jüri koltuğundasınız. Bu proje için ne kadar heyecanlısınız?

Elemelerde vardı ama şu anda deli bir heyecanım yok. Biraz pimpirikliyimdir. Kılık kıyafet derdim var şu anda sadece. Güzel geçecek inşallah.



Elemeler nasıl geçti?

Fena geçmedi. Güzel bir iki ses var. Ben biraz ‘damar’ seviyorum. Damarcılara daha sıcak bakıyorum galiba. Onları beğendim.



Kimseden lafınızı esirgemiyorsunuz. Yarışmacıları da terletecek misiniz?

Kimseyi terletme niyetinde değilim. Sonuç itibariyle oradan güzel bir iş çıksın istiyorum. Elemelerde 1-2 azar işittikleri oldu yarışmacıların. Elleri cebinde şarkı söyleyenler vardı. ‘Bize yoksa şarkıya saygınız olsun bari’ dedim. Ama bizimle vakit geçirdikçe törpüleniyorlar.



Jüride çok önemli isimlerle bir araya geldiniz, bu sizi heyecanlandırdı mı?

Bülent (Ersoy) Hanım sağ olsun, en son elemede bizi üç saat bekletti. Ben biraz iş disiplininden yanayım. Bu mankenlikten gelen bir alışkanlık. Mankenlik yaptığım zamanlarda, dizi çekimi için sete ışıkçılarla birlikte giriyordum. Ve saatlerce bekliyordum. İnsan bari bir saat sonra çağırır değil mi? Sinirlendiğim bir gün sevgili Samim Değer; “Sen ne olursa olsun vaktinde gel, hiçbir zaman kaybetmezsin. Kazanan her zaman sen olursun” demişti. Bazen olamıyor o ama ben yine saygısızlık etmemek ve kimsenin vaktini çalmamak için o saygıyı gösteriyorum. Karşımdaki büyük olsa bile ondan da aynı saygıyı bekliyorum.



Sizce Türkiye yarışmada yeni bir popstar bulacak mı?

Biz köşeleri o kadar iyi tutmuş durumdayız ki yeni insanların aramıza girmesi gerçekten çok zor. Bu çok samimi bir cevap. Gönül böyle olsun istemez ama maalesef. Yani popstar olur mu bilmiyorum ama gündeme gelecek isimlerin olacağı kesin. Eski yarışmalardan da kendine hayran bırakan bir şarkıcı çıkmadı ya da imkan verilmedi. O Ses Türkiye’den Murat Boz’un elediği Ömer diye bir yarışmacı vardı. İnanılmaz bir sesti. Ben şimdi ona single yapıyorum. Çocuğun hiçbir sahne tecrübesi yok ama ben onu vokale aldım, biraz kendi sahnemde pişiriyorum. Şu anda bana inanılmaz heyecan veriyor. Emek verdiğim ve gözünde ışık gördüğüm insanlar daha kıymetli benim için. Eskiden de Merve diye bir vokalistim vardı. Mayıs ayında albümü çıkacak. Herkes ‘şu kıza fazla okutma şarkı’ dedi ben dinlemedim. İnsanın kaderi bir yere gidiyorsa, kimse onu durduramaz diye düşünüyorum. Yeni gelen isimlere, eğer gerçekten iyilerse desteğim sonsuz. Bu yarışmada da istediğim kıvamda bir ses bulursam destek veririm.



Diziye sıcak bakmıyorsunuz. Sinema düşünüyor musunuz?

Asla düşünmeyeceğim bir şey. Beklemeye pek tahammülüm olduğu söylenemez. Belki Şahan (Gökbakar) veya Cem (Yılmaz) gelse bir iki sahne oyna dese belki oynarım. Onun dışında hiç düşünmediğim bir şey.



Yeni akıma uyup siz de yazarlığa başladınız. gecce.com’da yazılarınız yayımlanıyor…

Profesyonel bir şey yapmıyorum; kendi derdimi, beğendiğimi, gördüğümü, hissettiğimi yazıyorum. Hatta sokak ağzıyla yazıyorum bile denebilir.



Biraz dertleşiyormuşsunuz içinizi döküyormuşsunuz gibi geldi bana…

Herkes ‘başımızdan geçti, olayın öyle olduğunu nasıl bildin’ falan diyor zaten. Bu durum hoşuma gidiyor. Başında Kenan’a (Erçetingöz) üç günde bir yazarım diye söz vermiştim ancak 10 günde bir yazabiliyorum. Bir de imla hatalarıma takan var ama ben edebiyat öğretmeni ya da yazar değilim, bunu unutuyorlar.

