Demet Akalın Elele Nisan kapağında

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Elele dergisinin Nisan kapağında Demet Akalın var.

Prodüksiyon ve röportaj: Sinem Gürleyük

Fotoğraf: Semih Kanmaz/Rpresenter

Styling: İrem Akalın

Saç: Nuri Şekerci

Makyaj: Rıfat Yüzüak-Cevahir Özkan



"Bebek dışında Allah ne istediysem verdi" diyen Akalın, Elele'nin sorularını cesurca yanıtladı! İşte röportajdan çarpıcı birkaç bölüm...





"Geçen sene hamileliğimi sonlandırmak zorunda kalmıştım. Ondan sonra da bir türlü hamile kalamadım. Çok uğraş verdik bunun için, hala veriyoruz. Doğru adamı bulmuşken, bu kadar mutluyken, mutluluğumuzu arttırmak istiyorum."



"Evlat edinmeyi düşünüyorum ama Okan pek sıcak bakmıyor. 40 yaşımı geçtiğim için bana bebek vermiyorlar. 7-8 yaşlarındaki çocukları evlat edinebiliyorum. Eşim benden genç olduğu için onun daha fazla şansı var. Okan'ın kanalından gideriz belki diyorum ama o hiç böyle bir şey olsun istemiyor."



"Magazin basınına karşı bir rahatsızlığım yok. Bugün dışarıda konuşmayan ünlüler veya dizi oyuncuları, Instagram'a fotoğraflarını yüklüyor, Twitter'da kendi sosyal çevrelerine sürekli bir şeyler yazıyor. Bu bana çok samimi gelmiyor."



"Twitter'da, toplam birkaç gazetenin tirajı kadar takipçi sayım var."