Demet Akalın Kurt "Sevgi arsızıyım"

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Herkes onu sevsin, en çok çalınan şarkılar hep onun olsun, en çok konseri o versin. O iflah olmaz bir kadın. Dur durak bilmiyor hiçbir konuda! Son albümü Rekor, kızı Hira... Ve karşınızda Demet Akalın.

Yazı: Sinem Gürleyük



Yeni bir albüm çıkardı, şehir şehir, konser konser geziyor, bir yandan da bebeğini büyütüyor. Demet Akalın’ın hızına yetişmek için epey çaba sarf etmek gerekiyor. Yorgunluk ne bilmiyor. Durmaktan nefret ediyor. Sıkılıyor, bunalıyor… Ayağının tozuyla bir Milano kaçamağından koşarak geldi çekime. Bir Türk kahvesiyle kendine gelip, anında başladı şen kahkahalarla ekibe sataşmaya. Tanıdığı yüzlerin halini hatrını sordu. Ama öylesine değil, dert dinledi, öğüt verdi. Elbette o sivri laflarını araya sokuşturmayı ihmal etmedi, tatlı tatlı. İnsanlarla eğlenmeyi çok seviyor. Hiçbir şeyi kafaya takmıyor. İçindeki kız çocuğunu özenle koruyor. Işıklar yandığı anda star duruşunu üzerine geçiriyor. Bir anda başka bir kadın oluyor. Işıklar söndüğünde ise yine ekipten biri... Öyle büyük cümleler de kurmuyor artık. Yaşadıklarından aldığı en büyük dersin bu olduğunu söylüyor ama bir yandan da lafı dolandırmaktan hoşlanmadığını da anında belli ediyor.



Annelikle başlayalım… Neler oldu hayatına Hira girdikten sonra?

Dünyanın en garip duygusu, yani acayip bir sorumluluk. Korku, panik de var ama sevginin en büyüğü de var. ‘Kucağına alınca anlayacaksın’ cümlesini gerçekten anladım. ‘Dünyan değişecek’ diyenlere, ‘Ben kendi dünyamda mutluyum dünyamın değişmesini istemiyorum’ derdim hep. Gerçekten hem dünyan hem önceliklerin değişiyormuş. Mesela artık annemi daha iyi anlıyorum, onunla daha iyi anlaşıyorum… Biraz daha pimpirikli oldum. Ya bana bir şey olursa ona kim bakar sorusu aklımı çok meşgul ediyor. Tuhaf bir ruh hali bu. Dünyanın en anlatılamaz duygusu bir yandan.



Hira’dan önce ve sonra diye ayırırsak, evlilik hayatınızda var mı bir değişiklik?

Yok, evlilik hayatıma çok yansımadı. Elbette Hira şu anda çok nazik bir dönemden geçtiği için buna göre bazı düzenlemeler yapılıyor ama genel hatlarıyla aynı diyebiliriz.



İş bölümü yapıyor musunuz evde?

Bazen. Gaz çıkarma onda, mama yedirme bende… Gündüz zaten işim yoksa bütün gün evden çıkmıyorum. Mümkün olduğu kadar onunla beraber olmaya çalışıyorum. Allah’a şükürler olsun ki çok ilgili bir baba Okan. O yüzden de iyi gidiyor şu anda, bakalım büyüyünce ne yapacağız.

