Derya Şensoy: "Keşke daha çok hata yapabilsem"

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‘Doksanlar’ dizisiyle aile mesleği oyunculuğa adım atan 24 yaşındaki Derya Şensoy, sanatla büyümüş olmanın şu sıralar tam anlamıyla meyvelerini veriyor. Eylülde bir sergi açmak isteyen oyuncu, yakında şiir kitabı çıkarmayı planlıyor. Gelecek sezon ise babası Ferhan Şensoy’la aynı sahnede olacak.

Röportaj: Sinem Gürleyük

Fotoğraf: Semih Kanmaz



Rahat, çok rahat. Derya Şensoy için söylenebilecek en doğru kelimelerden biri bu. Rahatlıktan kastımız yanlış anlaşılmasın, olduğu gibi bir kadın Derya. Bazen çekingen, bazen fazlasıyla açık sözlü, bazen duygusal, bazen kızgın… Değişken yani, hepimiz gibi. Fakat o bir türlü rahat bırakılmayanlardan. Hakkında her gün yeni bir ‘haber’ çıkıyor! Zaten patlayan flaşlara alışık olduğu için oyunculuğa ilk başladığı zamanlarda bu durumu çok sorgulamasa da, artık biraz canını sıkıyor. Bu yüzden onu alıp en sevdiği renge, maviye götürdük… Bütün gün hiç sıkılmadan, üşenmeden ve üşümeden, denizin ortasında yazlık kıyafetlerin birini çıkarıp diğerini geçirdi üzerine. Sadece tedirgindi; mayoları, gazetelerde hakkında neler yazılacağını tahmin etmeye çalışarak giydi. Belli ki çok kırılmış, çok yıpranmış. Kendi yaşamadığı şeylerin olmuşçasına yazılmasından çok sıkılmış. Kendi haline bırakılmak, gençliğini yaşamak, hata yapmak, öğrenmek, doğruyla yanlışı bilmek istiyor. Kanında var belli; başkalarının sözleriyle hayatını şekillendirecek ya da bir şeylerin doğru olduğuna inanacak bir tip değil. İlla kendi yaşayacak… Ama yorulmuş. “Hayatımda hiçbir şeyi kısıtlamayacağım, ben nasıl yaşamak istiyorsam öyle yaşayacağım çünkü bu benim hayatım dedim her zaman” diyor ve ekliyor: “Gördüm ki hayat, benim hayatım sistemiyle ilerlemiyor. Evet, hala bu benim hayatım ama maalesef ki daha gizli, daha kısıtlı.” Gazetelere magazin haberleriyle çıkmamak için evinden dışarı pek çıkmadığını söyleyen Şensoy’un aşk hayatında aslında şu anda bir hareketlilik var ama anlatmaya çekiniyor. ‘Aşık mısın?’ sorusuna sadece gülümseyerek cevap veriyor. Babasına yazdığı şiirlerle giriş yaptığı şiir kitabının hazırlıklarını yapan, sinema filmi için heyecanlanan, hayatını resimlerle anlatan Derya Şensoy’u daha yakından anlamaya çalıştık.



