Devir onların devri

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Bir süredir radarımızdalar. Güzeller, yakışıklılar, iyi oyuncular... Elbette dikkatimizden kaçmadılar. Elimizden de! Yıldızı parlayan beş genç oyuncu ile bir araya geldik.

Dilşat çelebi / “Sadece yapmadıklarımdan pişman olurum”

30 yaşındaki Dilşad Çelebi aslında uzun yıllardır hayatımızda. Ancak özellikle ‘İntikam’ dizisi ve ardından ‘Bugünün Saraylısı’yla yakaladı başarıyı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri mezunu olan Çelebi, daha çocukken sahnelerin ve hatta müzikalde oynamanın hayalini kuranlardan.





Nasıl bir ailede büyüdün?

Orta sınıf bir ailenin ikinci çocuğuyum. Annem avukat, babam orman yüksek mühendisi. Babam solcuydu, annem de sağcı olduğunu iddia eden solcu. İşin içinde memuriyet olunca bol bol taşındık tabii. Ama hangi şehre gidersek gidelim orman işletmesi lojmanında yaşadığımız için evde kapalı bir çocukluk geçirmedim. Çocukluğum deliler gibi sevgi görerek geçti diyebilirim.



Aklına ilk ne zaman düştü oyunculuk ateşi?

Daha çocukken ‘Müzikal ne güzel bir şey, müzikalde oynasam ya’ diyordum ama gerçekleşme ihtimali olmayan bir hayal gibiydi daha çok.



Kendini bu konuda geliştirmek için neler yapıyorsun?

Projelerimden önce yapım şirketleri aracılığıyla birkaç özel ders aldım. Ayrıca ikinci bir yüksek lisansı drama ve oyunculuk üzerine yapmayı çok istiyorum ancak oyunculuk geçmişi olmayanlar için bu durum özel okulların tekelinde. Bense hayatımda eğitime para harcamadım çünkü paralı eğitime karşıyım. Bu nedenle o projeyi bir süre daha ertelemek zorunda kalacağım.



Hikayenin bugüne ulaşan sonunda hayal kırıklığı mı umut mu var?

Kah umutsuzluğa kapılıp kah şen şakrak. Ama her zaman içinde bulunduğum hikayeyi severek.



Oyunculuk hayatının merkezinde mi?

Yazma aşkımla oyunculuk aşkım içimde kol kola girmiş halay çekiyor.



En büyük hedefin ne?

Bir gün uzaya gideceğim.



Hayatındaki en büyük yenilik ne?

Büyüdüm.



Denemek mi, pişman olmak mı?

Ben sadece yapmadığım şeyden pişman oldum.



Aşk sana ne ka

dar yakın?

Bir ben var ki benim içimde benden öte benden ziyade.



Mutluluk kareni anlatır mısın?

Bir traktör römorkunda ailemle birlikte kiraz toplamadan dönerken...



Şu sıralar en çok nelere kızıyorsun?

Halkımın seçimlerine... Kendine benzemeyen insanlardan korkan, rahatsız olanlara... Tüketim odaklı zihniyete...



