Ece Vahapoğlu bu kez içimizdeki dişi enerjiyi uyandırmanın yöntemlerini anlatıyor.

Doğru zaman ilkesine güvendiğinizde zihninizde uyanan ışığı fark ettiğinizi söylüyorsunuz. Bu ışık ve kadim enerjiler sizi nasıl yönlendirdi?

Doğru zamana güvenmek yani ilahi kader, akışa kendini teslim etmek demek. Hayat bir kadın olarak teslimiyet duygusu içerisindeyken daha rahat. Acı veya mutlu durumlar, karşına ne çıkarsa ona direnç göstermek yerine kabul etmek insanın ruhunu rahatlatıyor. Bu bir dişi enerji özelliği. Ben fit hamilelik üzerine başka bir kitap yazarken düşük yaptım ve araştırma konum değişti; günümüzde doğurganlığı ve kadınlığı azalan o kadar çok kadın var ki... Tüm kadınlara enerji aksın diye bu kitap kendiliğinden ortaya çıktı. Kadim bilgilerle özümüzdeki dişilik özellikleri açığa çıkıyor.



İçimizdeki dişi enerjiyi uyandırmanın en temel yöntemleri neler?

Kendine gerçekten zaman ayırmak ve önem vermek. Kadın ruhuna saygı duymak ve kendini her halinle sevmek. Nefes ile hızlıca özüne yönelebilirsin. Dişi enerji özellikleri olan sakinliği, teslimiyeti, koşulsuz sevgiyi, çok yönlülüğü, yaratıcılığı, hayal gücünü hatırlarsan hayattan çok güzel bereket alırsın. Farkında olmayı hatırlatıyorum. ‘Olmak’ ne anlama geliyor? Bunun fiziksel, zihinsel ve ruhsal yöntemlerini kitapta anlatıyorum.







Modern dünyanın kadınlara yüklediği roller ve var olma mücadeleleri aslında onları mutsuz mu ediyor?

Eski anaerkil toplumdan ataerkil enerjiye geçince rekabet ve hep ‘yapmak’ eylemi arttı. Mükemmellik peşinde koşmak bizleri yordu. Her işi yaparım yükünü almak bizi mutsuz etti. Toplumda kadın ve erkek, hakları ile eşittir ama kadın ve erkek yapı olarak farklıdır. Sürekli aktif olmak, yapmak eril enerjilerdir oysa dişi enerji ‘olmak’tır. Hayat kadına zaten akar. Maalesef biz o akışı sıkıştırıyoruz. Mutlu olmak aslında sandığımızdan kolay.



İnsanın ruhsal gelişimini tamamlaması mümkün mü? Bilgeliğe giden yolda bizleri nasıl zorluklar bekliyor sizce?

Gelişim ve değişim durmayan şeyler. Öğrenmenin ve gelişmenin yaşı yok. İnsanın dünyaya ruhunu bulmak için geldiği inancımız var. Fakat herkesin hayat deneyimleri ve ruhsal yolculukları farklı. Bilgeliğe giden yol aslında içimizde ama biz bu bilgiyi unuttuk. Yüzyıllardır genlerimizde olan kadim bilgi zaten duruyor ve bu pozitif, saf bir enerji. Günlük koşturmalara çok kapılmış birinin ruhuna zaman ve emek vermesi belki zorluk gibi görünecek ama tünelin ucundaki ışık şahane.