Tüm gün yüzünde kocaman bir gülücükle dolaşıyor; çünkü gülmeyi ve güldürmeyi çok seviyor. Kısa yoldan güzel görünmenin püf noktasının içten bir gülüş olduğuna inanıyor ki ona bakınca haklı olduğunu anlıyorsunuz. Sempatik, neşeli, rahat, samimi, sıcacık bir kadın o. Jet Sosyete’nin Nazlı’sı Nursena Yılmaz, bu ay yakın markajımızda.

Güzellik Editörü: Gülru İncu

Fotoğraf: Selçuk Danyıldız

Styling: Rabia Yaman

Saç: Hüseyin Açıkgöz

Makyaj: Hakan Kültür

Styling Asistanı: Başak Arslan



Üsküdar Amerikan Lisesi’sinin ardından Sabancı Üniversitesi’nde endüstri mühendisliği okumuş ama daha yaratıcı olabileceğine inandığı oyunculuğu tercih etmiş. İlk oyunculuk deneyimi olan Jet Sosyete’nin gönlünde ayrı bir yeri var ama komedi dünyasına girişi pek çoğumuzun bildiği gibi ablası Ayşenur Yılmaz’la beraber açtıkları Instagram hesabı ‘Yılmaz Sisters’la gerçekleşti. Abla-kardeş bu hesaptaki skeçlerini hem yazıyor hem çekiyor. “Oyunculuğu benim için özel kılan en büyük unsur izleyenleri güldürmek. Yaptığım tiplemeleri insanların gülerek izleyip paylaşması beni çok mutlu ediyor” diyor. Şu anda Instagram hesabı, YouTube videoları ve Ataşehir’de açtıkları kafeyle rengarenk bir dünyanın içerisinde... Biz de bu rengarenk dünyaya dalmak istedik bu ay.



