Güzellik Editörü: Gülru İncu
Fotoğraf: Selçuk Danyıldız
Styling: Rabia Yaman
Saç: Hüseyin Açıkgöz
Makyaj: Hakan Kültür
Styling Asistanı: Başak Arslan
Üsküdar Amerikan Lisesi’sinin ardından Sabancı Üniversitesi’nde endüstri mühendisliği okumuş ama daha yaratıcı olabileceğine inandığı oyunculuğu tercih etmiş. İlk oyunculuk deneyimi olan Jet Sosyete’nin gönlünde ayrı bir yeri var ama komedi dünyasına girişi pek çoğumuzun bildiği gibi ablası Ayşenur Yılmaz’la beraber açtıkları Instagram hesabı ‘Yılmaz Sisters’la gerçekleşti. Abla-kardeş bu hesaptaki skeçlerini hem yazıyor hem çekiyor. “Oyunculuğu benim için özel kılan en büyük unsur izleyenleri güldürmek. Yaptığım tiplemeleri insanların gülerek izleyip paylaşması beni çok mutlu ediyor” diyor. Şu anda Instagram hesabı, YouTube videoları ve Ataşehir’de açtıkları kafeyle rengarenk bir dünyanın içerisinde... Biz de bu rengarenk dünyaya dalmak istedik bu ay.