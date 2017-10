Sahip olduğu kocaman kalp ile sonunu düşünmeden seven, hiç hayal etmediği bir hayalin başrolü olan bir kadın Burcu Biricik. Ona dair daha fazlasını keşfetmek için pembe rüyalar oteline davetlisiniz.

Röportaj: Ece Üremez

Fotoğraf: Semih Kanmaz



AYNI İSİMLE İKİNCİ KEZ RÖPORTAJ YAPMANIN ANLAMI BAŞKA OLUYOR; bir de bu isim Burcu Biricik olunca işte onun yeri çok daha başka oluyor. Karşılıklı ilk kez oturduğumuzda sadece sekiz saat önce tanıdığım birini bu kadar iyi anlayabilmenin mümkün olduğuna hayret etmiştim. Keza bu defa da durum başka açılardan hayret verici oldu. O kadar içten ve gerçek ki, konuşurken her söylenene inanmadan önce kendi içinde 100 kere sorgulayan ve tartan biri olarak koşulsuz samimiyetin mümkün olduğunu da gördüm. Gülümseyerek anlattıklarını dinlerken, bir an durup mücevher gibi parlayan gözlerinin içinden gerçekten ışık çıkıyor olabilir mi diye düşünmedim değil. Güçlü, kararlı ve azimli bir kadın Burcu Biricik. ‘Hayır’ diyememekle ilgili bir zaafı olabilir ama bu durum onu, zarar görmesinden ziyade ileriye taşıyor. Çünkü nihayetinde içten içe doğru olana ‘evet’ dediğini biliyor. Bunun için kendini zorluyor, çok yoruluyor, sevgili eşine ve ailesine belki çok az vakit kalıyor ama Burcu Biricik bir yıldız olma yolunda ilerliyor. Elele Avon Kadın Ödülleri Gecesi’nde, En İyi Kadın Oyuncu dalında aldığı ilk ödülün daha birçoklarının habercisi olduğuna şüphe yok. Çok küçük yaştan itibaren çalışan biri olarak hayatta hiçbir şeyin kolay elde edilmediğinin bilincinde; fedakarlıkların insanı başarıya götürdüğünün farkında... Çekim günümüz de onun hayattaki duruşuna küçük bir emsal teşkil etti diyebiliriz; zira bir gece önce sette sabahlayıp birkaç saat sonra bizimle Büyükada’ya tam da bu motivasyonla geldi. Harika enerjisini düğmeye basılmış gibi yenileyip bu kez de zamanda yolculuğa çıkmayı yine aynı profesyonellikle kabul etti. 1960’ların Stepford Kadınları esintili çekimimizde, kelimenin tam anlamıyla muhteşem bir canlandırma yaptı. Pastel tonlarla süslü atmosferin ruhuna ve Burcu Biricik’in porselen bebekleri andıran büyüsüne o kadar kapılmıştık ki, her şey bittiğinde içinde olduğumuz zaman dilimine geri dönmek istemedik. Ama onun hikayesindeki son gelişmeleri dinlemeyi her şeyden çok istediğim için dönüş vapurunda hemen yerimi aldım, kayıt cihazını açtım ve denizin ortasında Burcu Biricik’in hayallerine ortak oldum. İdealize edilmiş ya da doğaüstü değil aksine gerçekçi ve makul bir iç dünyası var. Realist yönünün, kadınsı duyarlılığının ve hep dik duruşunun hayattaki başarısının anahtarları olduğunu da eklemem gerek. Her döneme yakışan kadın Burcu Biricik’in nostaljik referanslar ardındaki dünyasını keşfetme sırası şimdi sizde.



Hayat Şarkısı dizisinin sonuna, Hülya’nın kaderine dair tamamen bireysel bir tahmininiz var mı? Sizce bu hikaye mutlu sonla mı biter?

Gerçekten yok çünkü her an her şey değişiyor aslında. Ama ben olsam mutlu sonla bitirirdim. Biz Kerim’le 3-5 çocuk daha yapardık, Hülya sekiz çocuk annesi olurdu, böyle kalabalık bir Cevher ailesi olarak yaşardık. Şaka bir yana, mutlu son olacağını tahmin ediyorum. Her gelen bölümü heyecanla okuyorum. Mahinur Ergun her bölümde bambaşka şekillerde şaşırtıyor bizi. Yönetmenimiz Cem Karcı hem çok genç, hem fikre çok açık, hem vizyonu çok geniş o yüzden onunla çalıştığım için şükrediyorum. Geçen gün de hep beraber bunu konuştuk; Allah hepimize heyecanla bölümü beklediğimiz, izlediğimiz projelerde çalışmayı nasip etsin. Çünkü sen inanmazsan ve sevmezsen seyirciye sevdirmen zaten imkansız.



Empati yönü yüksek bir oyuncu olarak Hülya’ya en çok ne yaptığında kızdınız?

Ona yaptırdığım en büyük kötülük iftira attırmamdı. O zaman ben bile hak veremedim. Çok ağırdı. Evet, haklı bir sebebi vardı, İstanbul’a ailesinin yanına dönerse herkesi daha rahat bir araya toparlayacaktı çünkü Berlin’de bir başınaydı. Biliyordu ki, İstanbul’a geldiğinde tüm aileyi de o tatlı, cici tarafıyla arkasına alacaktı. Geçen bölümde de söylendiği gibi, ‘Bütün ev Hülya’nın askerleri, Hülya öl dese ölürler’. Hakikaten de öyle. Şimdi, yine 39’uncu bölümde de küçük bir çirkinliği var, yine kızmadım değil. Kocamı küçük düşürdüm. Ama Hülya’nın anne olmasından ve hormonlarından dolayı aslında geçen seneki kadar dişli, hırslı, can acıtan bir tarafını görmüyoruz. Yumuşadı ve içe döndü artık. Geçen seneki hikaye çok başkaydı, amacı bambaşkaydı. Bu sezon Kerim’le normal bir hayata döndüler, gerçek bir karı-koca oldular.



Siz neyi elde etmek uğruna her şeyi göze alırsınız?

İnandığım bazı şeyler var. Bir birey olarak ayakta güçlü durabilmek adına her yolu denerim. Kimseye muhtaç kalmadan yaşamak adına her şeyi göze alabilirim. Çünkü böyle bir hayat yaşadım şimdiye kadar ve bundan sonrasının da böyle olması için her şeyi yaparım. Aile kavramı benim için çok önemli. Hayatta birçok konunun üzerinde tuttuğum bir kavram. Öncesindeki ailem, şimdi evlenip kurduğum ailem, ileride çocuğum olduğu zaman giderek büyüyecek olan ailemi bir arada tutmak ve huzurlu kılabilmek adına her şeyi yapabilirim diye düşünüyorum.