İçinde yaşadığımız zaman dilimine hissettiği aidiyet duygusu ile yere oldukça sağlam basan, ‘Şahane Damat’ dizisinin yakışıklısı Ali Ersan Duru, tek bir gülümsemesiyle tüm kadınların aynı anda ilgi odağı olmayı başardı.

Röportaj: Ece Üremez

Fotoğraf: Nurdan Usta

Biz de vakit kaybetmeden bu ilginin doğduğu kaynağa doğru keşfe çıktık...

Üniversitede okuduğu okuduğu maliye bölümünden ayrılarak oyunculuk aşkının peşinden sürüklenen Ali Ersan Duru seçtiği yoldan öylesine emin ki... Zira başka hiçbir şey yapmayacağını attığı her adımda daha çok hissediyor. Sahip olduğu karizması ise ona hayran olmamızın en haklı nedenini işaret ediyor. Çok mutlu ve kalabalık bir ailede büyüyen ve böyle bir ailenin getirebileceği bütün mutlulukları ve sıkıntıları bir arada yaşamış olan yakışıklı oyuncu, çocukluğundan gözleri parlayarak kelam ediyor. İlk kez ‘Lale Devri’, daha sonra da ‘Bugünün Saraylısı’ dizileriyle radarımıza, hafızalarımıza, kalbimize son hız giren, birçoklarını sollayıp kendine esaslı bir köşe kapan Ali Ersan Duru ters köşe rollerle de ilgiyi hep üzerinde tutmayı başarıyor. Şu sıralar, ‘Şahane Damat’ dizisiyle yıldızı daha da parlayan oyuncu bu kez romantik komediyle karşımıza çıkıyor. Bu arada gamzelerinin namının da ülke sınırlarını aştığını söylemeden geçemeyeceğim. Kendisini tam da bulunduğu dönemin adamı gibi gördüğünü söylerken ruhundaki memnuniyet gözle görülür şekilde hissediliyor. Anlıyorum ki o ender bulunan bir kabilenin mensubu, yani içi huzurlu olup etrafına da huzur verenlerden… Varlığıyla bir mücadelesi yok, aldığı her kararın arkasında, yolunu sadece özgür iradesi çiziyor. Sözlerini okurken kısa bir anlığına ‘kendini beğenmiş’ olup olmadığını sorgulayabilirsiniz ama röportajın sonlarına geldiğinizde göreceksiniz ki, o kendisiyle alay etmeyi de kendisini ciddiye almayı da çok iyi dengeliyor. Konu aşka gelince bu kez de onu fazla realist hatta maço bulabilirsiniz ama satır aralarında gizlenmiş romantik adamı da gözden kaçırmayacağınıza eminim. İleride şüphesiz onu farklı alanlarda da göreceğiz. Şimdilik kurgu aşamasında olan ve tüm insanlığın ortak derdi, zaman sorunsalı yüzünden hayata geçirilemeyen senaryolar, küçük notlar halinde birikmeye devam ediyorlar. Bizler de bu kısa film projelerini merakla bekliyoruz. Ne de olsa her alanda ve konuda, bir adım da olsa bizi ileriye taşıyacak yaratıcılığa sonsuz ihtiyacımız var. Öyleyse, lafı daha fazla uzatmadan hakkında pek az bilgimizin olduğu, hem sempatik hem yakışıklı olmayı aynı anda başaran, ekranda gayet komik, kamera kapalıyken fazlasıyla dürüst olan bu gizemli adamı 30 soruda detaylı bir mercek altına alalım.

1-Oyunculuğa tiyatro ile başladığınızı biliyoruz. Bugün baktığımızda hayatınızda tiyatronun yerini dizi oyunculuğu mu aldı?

Tiyatronun yerini hiçbir şey almadı, şu anda sadece sektörün içindeyim. Herkesin yaptığı şeyi yapıyorum. Yani para kazanmaya ve kariyer yapmaya çalışıyorum televizyon sektöründe. Tiyatro her zaman hayatımda olmaya devam edecek.

2-Kendiniz için bir karakter yaratsanız nasıl bir şeyler yazardınız?

Bir kahraman yaratırdım herhalde. Çünkü kahramanları çok seviyorum. Gerçek bir kahraman olarak bir hikayeye hayat vermeyi çok isterdim. Şu aralar gündemimde olan şey de bir kahraman; lider ya da bir hükümdar. Kendimi öyle görüyorum, o konumda görüyorum yarın bu değişebilir tabii ki...

3-Sizce Türkiye’de ‘jön’ kavramıyla vurgulanan özellikler ya da beklenilen kriterler neler?

Jön kriterlerine tamamen uyan bir insan olduğum için, hatta kendim bir jön olduğum için, bir de bunu tarif etmeme gerek yok diye düşünüyorum. İnsanlar jön görmek istiyorlarsa izlesinler mi diyeyim, ne diyeyim? Şaka bir yana, bu kriterlere uyan bir insan olduğuma inanıyorum. Beklenen kriterleri tek tek sıralayamayacağım. Jön benim!

4-Dizi senaryoları hakkında ne düşünüyorsunuz? Neden hikayelerimiz daha çok aşk ve ilişkiler üzerine?

Neden daha yaratıcı kurgular, bilim kurgu ya da korku içeren senaryolar yazılmıyor? Prodüksiyon durumlardan dolayı bence. Masraflardan kaçıyor ya da daha az masrafla daha çok kar elde edilebilecek hikayelere yöneliyoruz sektör olarak.O yüzden de bu tarz şeyler çekmiyoruz ama bence çekmeye başlasak çok iyi olur. Tabii ki Türkiye’de bunu yapmaya çalışanlarımız, yapanlarımız da var, onlara da buradan sevgilerimi gönderiyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda bilim kurgu ya da gerçek korku senaryoları yazılmaya ve çekilmeye başlanır. Yapılan denemeleri korku filmi olarak görmemekle beraber bir fecaat olarak buluyorum. Onun dışında bu tarz prodüksiyonların ileride Türkiye’de yapılacağını umuyorum. Sektörümüz en kısa sürede gerçek bir endüstriye dönüşebilir diye umut ediyorum.

5-Türk dizilerinin bu kadar ilgi çekmesinin nedenini neye bağlıyorsunuz?

Satışa bağlıyorum, yani yurt dışı satışları çok fazla. Türk dizileri, dünyanın pek çok ülkesine ulaştığı için izleniyor; çok fazla ilgi çekiyor.