Vasatın yükselişi döneminde değerli olanı öne çıkarabilmek, popüler olana değil gerçekten iyi olana hak ettiği değeri verebilmek ve niceliğe değil niteliğe bakabilmek zor olsa da, biz elimizden geleni yapalım dedik... Çünkü hala birileri; bize sanatı, sanatçıyı, kaliteyi ve başarının ne anlama geldiğini hatırlatmak adına çabalıyor.

Röportaj: Filiz Şeref

Fotoğraf: Nurdan Usta



Herkes oyunculuğa merak salmadı mı? Öyle bir zaman ki, tüm insanlar tiyatro oynuyor sanki. Herkes oyuncu... Kimi başarıyor oynamayı kimi epey amatör... Kendine bile oyun oynuyor insanlar, psikolojiler yerlerde. Sosyal medya! Zaten öyle. İş hayatı! Oyuncusu çok. Siyaset ve politika... Tamamen bir oyundan ve kötü oyunculuklardan ibaret. Oyun içinde oyun! Haliyle herkes de oyuncu.



Biz bu kez içinde bulunduğumuz ve tüm yaşadığımız sahte, yapay, başarısız oyunculara karşı gerçek oyunculara, özellikle de tiyatro oyuncularına kulak vermek istedik. Son dönemin en ses getiren, yeni çağın sorunlarına ışık tutan, bizi düşündüren oyunlarını izledik ve başarılı, ödüllü, işinde gerçekten iyi, konservatuvarlı oyuncularla bir araya geldik. Oyunculuksa işte oyunculuk! Savaşın olumsuz getirilerini, üç farklı kadının özgürlük sınavını, mülteci sorununu ve bilim kurgu tadında bir yalnızlık hikayesini anlatan bu oyunların gerçek oyuncuları ile derin dehlizlerde yüzmeye hazır mısınız? Belki de Shakespeare’in dediği gibi bakmalı aslında hayata; “Dünya büyük bir tiyatro sahnesi gibidir. Herkes rolünü oynar ve rolü bitince de bu sahneyi terk eder!”

