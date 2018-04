‘Ormanlardan Hemen Önceki Gece’ adlı tek kişilik oyunundaki performansıyla dikkat çeken Rıza Kocaoğlu’yla tiyatroyu ve hayatı konuştuk. Kocaoğlu, dünyayla derdini anlattı.

Yazı: H. Anıl Çırpan

Fotoğraflar: Murat Tamay / Hafta Sonu



Tek nefesmiş gibi başlayıp devam eden hızlı bir metni bir buçuk saate yakın süre okuyan ve yalnız bir adamın hikayesini anlatan Rıza Kocaoğlu, ‘Ormanlardan Hemen Önceki Gece’ adlı tek kişilik oyunundaki performansında çok başarılı. Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nin içinde yer alan büyük sahnelerin dışında, butik gösteriler, akustik konserler ve diğer etkinlikler için kara-kutu tiyatrosu olarak da kullanılan sahnede oyunu canlandıran Kocaoğlu’yla Cihangir’de bir araya geldik; tiyatroculuğu konuştuktan sonra Okan Urun ve Melis Tezkan’dan oluşan Biriken’in yönetmenliğini üstlendiği oyunu, Urun ve Tezkan’a da sorduk. Rıza Kocaoğlu da esprileriyle röportaja renk kattı. Sezon sonu yani mayıs sonuna kadar oynamayı hedefliyorlar, bu oyunu siz de izlemelisiniz…

“Sokağın köşesini dönüyordun, seni o zaman gördüm, yağmur yağıyor, üst baş sırılsıklam, saç baş perişan, olacağı bu tabii yersen o kadar yağmuru ama olsun dedim içimden” diye başlıyor. ‘Ormanlardan Hemen Önceki Gece’ ve tüm oyun tek bir cümle olarak devam ediyor. O kadar hızlı akıyor ki, şaşkınlık yaşıyoruz. Oyunu sormadan önce size tiyatroyu sormak istiyorum. Neden tiyatroya ihtiyaç duyuyor insanoğlu?

Çünkü yaşam yetmiyor. Yaşam çok nefes vermediği zaman tiyatroda nefes alıyoruz. Çünkü yaşam çoğu zaman gerçekleri söylemiyor ama tiyatro söylüyor. O yüzden tiyatroya ihtiyaç duyuyoruz, daha çok gerçeklere ihtiyaç duyduğumuz için…

Bence esas sorun insanların birbirlerini dinlememesi ve oyunda bu da anlatılıyor, kimse dinlemediği için “Arkadaaaaaş” diye seslenip anlatmak istiyor bu adam. Siz ne düşünüyorsunuz, dinlemeyi biliyor muyuz?

İşte o yüzden tiyatro yaşamsal… Birbirimizi dinlediğimiz için de önemli. Dinlemiyoruz… Her şey çok hızlı, her şey çok yüksek ritimde gidiyor. Böyle olunca duyguların derinliği azalıyor, tutkular azalıyor, her şey azalıyor. Ve birbirimizi dinlemeden çok hızlı geçiyor. Hemen sonuca yönelik bir yaşam söz konusu oluyor. Ve kimse kimseyi dinlemiyor. Ama gerçekten anlatacağı ve derin bir hikayesi olan insanlar o noktada yalnızlaşıyor ve yabancı hissediyorlar. Bu kötü bir şey. Dünyanın en zor şeyi, hikayesi olan bir insanın anlatacak kimsesi olmaması, dinleyecek kimsesi olmaması, bana çok dramatik geliyor.

Bu oyunu seçip sahneye koyarak ne anlatmak istediniz izleyiciye?

Hepimizin aynı olduğunu, her yerin aynı olduğunu… Sana tekme atmalarına izin verdiğin müddetçe nerede olduğunun önemi yok, her yerde yabancı olabileceğini, hangi ulustan olursan ol, birileri birilerine tekme atmak istiyorsa her yerde daha yabancısın. Senden farklı olana ateş etmemelisin, tekme atmamalısın, yumruk atmamalısın. Senden başka olanla birlikte dünyanın güzel olduğunu anlamalısın. Bütün bunları söyleyen bir metin. Çok da güzel söyleyen bir metindi, çok sevdik, o yüzden yaptık.

Oyununuzu merak edip izlemeye tiyatrocular da geliyor. Sıradan seyirci bir yana ama tiyatrocuların karşısında oynamak heyecanlandırıyor mu sizi?

Tabii ki heyecanlandırıyor. Benden çok büyük ve tecrübeli abiler de geliyor (gülüyor)… Ve bu beni çok heyecanlandırıyor. Ama bir yandan da orada olmaları, destek olmaları, gelip görmeleri, görmezden gelmeyip orada bulunmaları cesaretlendiriyor. Yalnız hissetmememe neden oluyor. O yüzden iyi ki varlar, iyi ki geliyorlar. Ben heyecanlanmaya razıyım, gelsinler tabii (gülüyor). Oyun sırasında müthiş bir performans sergiliyorsunuz.

Sahneye çıkmadan önce nasıl bir duygu içinde oluyorsunuz?

Teşekkür ederim öncelikle (gülüyor). Beden ritmim bir tuhaf oluyor. Nasıl anlatayım…

Tükenmişlik mi yoksa?

Yok, hayır tükenmişlik olmuyor. Hem çok yorgun hem çok enerjik oluyorum. Ciddi bir adrenalin salgılıyor vücut. Cumartesi oynuyorum en son, sonraki iki gün o adrenalin benimle birlikte olmaya devam ediyor. Şu an pek tarif edemiyorum ama başka bir ruh hali ve vücut enerjisi oluyor. Değişik, güzel bir hissi var. Oyunu annemle birlikte seyrettim. Alkışlar sönüp ışıklar söndüğünde annem ne dedi biliyor musunuz? “Ben bu çocuğa çok üzüldüm” dedi.

Aa, neden?

“Çok yoruldu! O kadar yerlere falan attı kendini, bu yorgunluk üç günde çıkmaz” dedi annem. (Kahkahalar) Yok, onun hazırlığını biz yaptık, merak etmesin. Ciddi bir kondisyon çalışması yaptıktan sonra başladık bu oyuna.