8 Mart Dünya Kadınlar Günü için, Türkiye’nin adını dünyaya duyuran, Türk kadını.
Leyla Umar, Şafak Pavey, Ece Temelkuran, Elif Şafak, Dilek Hanif, Hadise ve Serra Yılmaz...
Hepsi yaptıkları işlerle, düşünceleriyle dünyada tanınan isimler. Kimi röportajları, kimi sesi, kimi
oyunculuğu, kimi tasarımları, kimi yazıları, kimi de küresel barış ve insan hakları konusunda
yaptığı çalışmalarla dünyada tanınan isimler. Dünyada başarı yakalayan pek çok Türk
kadınından sadece birkaçı onlar. Onlarla bir araya geldik; kadın haklarını ve yapılması
gerekenleri konuştuk. Ve tabii dünyaya açılmak için, başarıya giden yolda atılması gereken
adımları öğrendik.