Yalın, rahat, sessiz, sakin, kaprissiz, mesafeli ama gülünce bambaşka. Ve ısınma turlarından sonra çok samimi, çok sıcak. ‘Evli ve Öfkeli’ dizisinin Mine’si Yıldız Çağrı Atiksoy’un ekran dışındaki halini merak ediyorsanız, işte ta kendisi. Atiksoy’un hayatına dair küçük bir pencere aralıyoruz.

Röportaj: Gülru İncu

Fotoğraf: Fırat Koçak



Aslında 2004 yılından bu yana dizi sektöründe ama siz onu daha çok yıldızının parladığı dönem dizisi ‘Öyle Bir Geçer Zaman ki’ ile tanıyorsunuz. O dizide dört kardeşin en büyüğü Berrin’e hayat veren Atiksoy, bugün hala dizinin ilk anda akla gelen isimlerinden. Şu sıralar ‘Evli ve Öfkeli’ dizisiyle ekranlara konuk olan güzel yıldız, yoğun iş temposunun arasında bizi kırmadı ve geçti objektifin karşısına. Peki onun hayat defterinin satır aralarında neler var? Tam da ondan beklenecek şekilde iç huzura, manevi tatmine önem veriyor. Bir kitap gibi apaçık değil belki ama saatler geçince sıcacık, samimi. Kısa ve öz konuşuyor ama zor olan da bu değil mi?



Güzellik sizin için ne ifade ediyor, ‘güzel kadın’ı nasıl tanımlarsınız?

Güzellik benim için iç huzurun dengelenmesi ve gerçek anlamda mutluluğa kavuşmak anlamına geliyor. Maneviyatı güçlü olan kadın her koşulda güzel kadın.



Güzel kadın imajına zarar veren en büyük etkenler neler sizce?

Güzelliğin silah olarak kullanılıp basitleştirilmesi olabilir mesela.



Çok sade ve doğal bir yanınız var. Makyajla aranız nasıl? Günlük hayatta ruj, far, allık seçerken hangi renkleri tercih ediyorsunuz?

Mesleğim gereği makyajdan uzak kalamıyorum ama özel hayatımda olabildiğince yapmamayı tercih ediyorum. Bakır, siyah ve gri tonlarını severim. Allıkta şeftali renklerini, rujda ise ya bordo ya da pastel tonları tercih ediyorum.



Cilt bakımıyla ilgili annenizden öğrendiğiniz ilk kural neydi, hatırlıyor musunuz?

Gül suyu ile cildimi temizlemek.



Gizli güzellik sırlarınız var mı?

Dengeli bir yaşam, dengeli beslenme ve mutlaka yoga. Hepsi insanı doğal olarak güzelliğe kavuşturuyor.



Cilt bakımı yapıyor musunuz, neler kullanıyorsunuz?

Kullandığım tüm ürünler dermatoloğum tarafından verilen dermatolojik ve tamamen bitkisel ürünler. Her sabah La Roche-Posay Toleriane jel ile yüzümü yıkıyorum, üzerine nemlendirici olarak yine La Roche-Posay Toleriane sürüyorum. Gün içerisinde destekleyici olarak Endocare Day SPF 30 nemlendirici kullanıyorum.