Oyunculuğuyla konuşulan, aile hayatıyla merak edilen, karakteriyle takip edilen bir isim Onur Saylak. Özellikle son dönemde, Vatanım Sensin dizisinde canlandırdığı Yüzbaşı Tevfik’ten ve yönetmenliğini yaptığı ‘Daha’dan sonra hangimiz daha fazlasını bilmek istemediğimizi söyleyebiliriz ki? Öyleyse şanslı gününüz çünkü doğru yerdesiniz.

Röportaj: Ece Üremez

Fotoğraf: Fırat Meriç

EFENDİ ADAM. Düşünen adam. Nitelikli adam. Bundan sonra bu kelimeleri duyduğumda aklıma Onur Saylak’tan başkasının gelebileceğini sanmıyorum. Ekrandan bana yansıyan enerjiden tamamen başka biri vardı o gün karşımda. Her adımı, her kelimesi, her bakışı ile kendini baştan yaratıyordu sanki. Ona şaşkınlıkla baktığımı kendisi bile farketmiş olabilir bilemiyorum ama centilmenliği, kibar tavrı ve duruşu ile sanki bu döneme ait değilmiş izlenimine kapılmaktan kendimi alamadım. Ve bunun nedeni kesinlikle Vatanım Sensin dizisinde canlandırdığı Yüzbaşı Tevfik dolayısıyla bıraktığı bıyıkları değildi. Ayrıca kendine has karizmasının bir tartışma konusu olduğunu da sanmıyorum. Ses tonu bile özel olan Onur Saylak’a dair beni en çok etkileyen şeylerden biri de röportaja verdiği kıymet oldu. Öylesine anlık kelimeler dökülmüyordu ağzından, özel bir zaman ayırmak, kendisiyle baş başa kalmak, tartışmak, yüzleşmek, konuşmak istiyordu. Çünkü sözlerinin gerçek bir anlamı, değeri ve mesajı vardı. Hep düşünüyordu, zihni hiç durmuyordu aslında. ‘Hızlandıkça dengemi buluyorum’ demesi tam da bu yüzdendi. Sahip olduğu yetenekler silsilesi, sabrı, cesareti ve adanmışlığı ile kat ve kat güçleniyordu. Özellikle şu son yazdığımOnur Saylak’ın damarlarını besleyen kan diyebilirim; adanmışlık. “Bir şey yapmak istediğim zaman sonuna kadar gidiyorum ve kimse beni durduramıyor” dedikten hemen sonra öğrendim ki kendisi Boğa burcuymuş ve biliyorum ki bir Boğa’yı kimse hedefinden şaştıramaz. İyi ya da kötü aklındakinin, kalbindekinin, hayalindekinin peşindedir her zaman. Onur Saylak’ın yönetmen olarak çıktığı yolculuk da bunun en gerçek emsallerinden biri. Son olarak şunu da yazmam gerek, onun çok sevgi dolu bir kalbi var. Bana, ‘Bir günün sonunda bunu nereden bilebilirsin ki?’ diye sorabilirsiniz. Şöyle oldukça nostaljik bir yanıtla bitireyim o halde; çünkü gözler kalbin aynasıdır.

Vatanım Sensin seti çalışması zor bir set mi?

Aslında çok keyifli ve eğlenceli geçiyor çünkü bizim setteki uyumumuz çok iyi. Herkes şahane oynuyor bence ve kimyamız iyi tuttu. Zorluk olarak şundan bahsedilebilir, dönem dizisi olduğu için sahnelerin hazırlığı çok uzun sürüyor. Fakat şikayetçi değiliz çünkü eğleniyoruz.

Canlandırdığınız Yüzbaşı Tevfik karakterine kendinizden kattığınız neler var? Karakterinize hazırlanırken nasıl bir süreçten geçtiniz?

Bir role çalışırken birçok şeyden besleniyorsunuz. Bu herkes için farklı kaynaklar anlamına gelebiliyor. Ben daha çok dönem fotoğrafı inceledim. Çok da dişi bir rol olduğu için biraz kendi kendine gelişti de denebilir. Süreç içinde oynadıkça mimikler, jestler ya da sözler çok hoşunuza gidiyor ve bunu devamlılık haline getiriyorsunuz. Ölmez Hasan karakteri ile bir sahne oynarken, silahımı elimden almıştı. Sahnenin sonuna; silahımı geri alıp ‘O zimmetli’ diye bir cümle eklemiştim. Zimmetli sözü şimdi Tevfik’te kalıcı oldu. Bu detaylar işi güzelleştiriyor. Bizim setimiz de bu tip doğaçlamalara imkan veriyor. Çok iyi yönetmenlerimiz var, bizlerin de oyuncu olarak alanları çok açık.

Güçlü bir karakterle bağ kurduktan sonra ayrıldığınız zaman ne oluyor?

Bir süre daha o karakteri hatırlamaya devam ediyorsunuz. Bazen gün içinde de kendinizi ara ara onu düşünürken yakalıyorsunuz. Oynadığınız bir sahne ya da replik aklınıza geliyor. Ama her şey bitince, unutuyorsunuz gidiyor. Ben çok çabuk vedalaşırım karakterle çünkü yenisi gelecektir. O yüzden hem fiziken hem mental olarak alan açmak gerekiyor.

Uzaktan çok sakin ve ağırbaşlı bir yapınız var gibi gözüküyor. Hiç aykırı, uç ya da ters bir yanınız olduğunu düşünüyor musunuz?

Bu bir yanılgı, bir yanılsama. Bir insana uzaktan bakıp onunla ilgili yorumda bulunmak zor biriş diye düşünüyorum, biriyle ilgili fikir sahibi olmak, hele hele kendinizle ilgili. İnsanın ne zaman nasıl davranacağını kestirmek zor. Yine de ne çok sakin ne de ağırbaşlı diye tanımlayamam kendimi. Sürekli devinen, yaşamın bu zor halinde ayakta kalmaya çalışan, zaman zaman çok çalışkan, zaman zaman dünyanın en tembel insanı diye tanımlayabilirim Onur’u. Hayallerini gerçekleştirmeye çalışan, aynı zamanda yaşın da gerektirdiği gibi mutlu ve huzurlu olmak için uğraşan biriyim. Dünyanın yangın yerine dönüşmüş bu halinde geleceğe umutla bakmaya, değişimin her an ve her yerde olabileceğine inanan biri.

Hayatınızda neyin asla değişmesini istemezsiniz?

Kızlarım. Onlar her zaman var olsunlar. Bir de tabii ki, oyuncu olmaktan memnunum o hiçbir zaman değişmesin. Üretmekten ve yaratmaktan asla uzak kalmamak istemem.