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Ebru Akel, doğum kilolarından nasıl kurtuldu?

İşte "sporun en önemli faydası moral ve motivasyon kazandırması" diyen Ebru Akel'in doğum sonrası eski formuna dönmesinin sırları...
Röportaj: Deran Çetinsaraç / Formsanté
Fotoğraf: Zeynel Abidin Ağgül

Televizyon dünyasının başarılı isimlerinden Ebru Akel, güzelliğine, fiziğine ve sağlığına dikkat eden isimlerden. Oğlu Eren’i yedi ay önce kucağına alan Akel, doğum sonrası eski formuna dönmesinin sırlarını anlattı.

Anneliğe adım atan ünlülerden biri de oyuncu, sunucu Ebru Akel. Aşk hayatında yakaladığı mutluluğun ardından geçtiğimiz yıl bir erkek çocuk dünyaya getiren Ebru Akel, kısa sürede eski formuna kavuştu. İlk üç ay boyunca sadece emzirerek kiloları vermeye başlayan Akel, sütünün kalitesini etkilemeyecek şekilde yürüyüş ve pilatesi günlük rutinine eklediğini anlatıyor. Doğumdan sonra ilk defa objektif karşısına geçen Ebru Akel’le spor, beslenme, hamilelik ve sağlıklı yaşam üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

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