Ebru Şallı Tan ile annelik üzerine!

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Ebru Şallı Tan; dört erkekli bir evin kraliçesi, ekranların en çok izlenen sabah programlarından birinin sunucusu, kitap, dergi yazarı, pilates eğitmeni, kendi evinin aşçısı, anne, eş, arkadaş…

Yazı: Sinem Gürleyük

Ebru Şallı'nın çok konuşulan, çok yazılan, her zaman merak edilen yaşamına konuk olduk. Şallı, anne olduktan sonra mutluluk sebeplerinin değiştiğini söylüyor.

Pars ve Beren nasıl bebeklerdi?

Beren’in bebekliği, Pars’a göre daha zor geçti. Beren de zor bir çocuk değildi ama ondan öğrendiklerimle Pars daha rahat büyüdü.

Aralarında bir çekişme var mı?

Var tabii. Beren şu anda Pars’ı kıskanıyor. Maalesef bazen kötü şeyler de öğretiyor. Geçen gün ‘sana ne’ demeyi öğretti. Pars farkında değil tabii ne demek olduğunun. Herkese ‘sana ne’ diyor. Sonra sömestir tatilinde rutin dişçi kontrolüne gittik. Beren, Pars’a: “İğne yapacaklar, çok acıyacak” dedi. Halbuki ortada iğne falan yok. Sadece dişlerine bakacaklar. Tabii Beren öyle söyleyince, Pars’a ağzını bile açtıramadık. Bütün gün ağladı.

Siz böyle durumlarda müdahalede bulunuyor musunuz?

Elbette, Beren’e böyle yapmaması gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Pars’ın daha çok küçük olduğunu ve yaptığı şeylerin kasıtlı olmadığını söylüyorum. Ama ne çare! Tabii bir de abimiz var. Harun’un bir önceki evliliğinden... Can 16 yaşında. Onunla da arasında bir çekişme var. Yani Beren ortanca çocuk sendromu yaşıyor. Şimdi tatil sebebiyle üçü bir arada. E bir de evde Harun var; etti dört! Dört erkek evde beni bekliyor.

Dördü bir araya geldiği zaman ‘keşke bir kızım olsaydı’ diyor musunuz?

Bilmiyorum o kadar erkeğin içinde bir civciv olsaydı nasıl olurdu. Onlara benzemesinden korkabilirdim. Ama yok ya ben kız ağırlıklı bir aileden geliyorum. O yüzden bu kadar ‘erkeğim’ olmasından dolayı mutluyum.

