Çocuk oyunculuktan Uluslararası Tiyatro Eleştirmenleri Birliği tarafından aldığı ‘Yılın Genç Yetenek Ödülü’ne uzanan yolculuğuna birçok dizi ve film sığdıran ‘Poyraz Karayel’in güzel oyuncusu, hayatındaki yenilikleri anlatıyor.

Hazırlayan: Ece Üremez

Aldığınız en yeni karar?

Kendime en az başkasına davrandığım kadar özenli davranmak. Kendime haksızlık yapmamak ve iyi davranmak, kendimi üzmemek, yormamak, kırmamak...

Hayatınızdaki en son yenilik?

Belimde başlangıç aşamasında olan fıtık için nöral terapiye gidiyorum.



En yeni rotalarınız? En son keşfettiğiniz yer?

Araba kullanmaya başladım. Seyahat anlamında, yeni rotalar keşfedilmek için bekliyor. Ama kendime dair de yeni rota hayatta öyle çok ki. Kendimi keşfediyorum.

Şu sıra yapmaktan keyif aldığınız en yeni aktivite?

Personal trainer’ım Burçin Alçın ile spor yapmak. Bana kolay yapabileceğim, zararsız atıştırmalık tarifleri de veriyor.

En son izlediğiniz film?

Last Year at Marienbad (Geçen Yıl Marienbad’da).

Sevdiğiniz en yeni trend?

Eğer yeni olarak yorumlanabilirse, tüketim kültürüne karşı çıkan bir kavram; takas etmek. Ben ailelerin birbirine kullanmadığı eşyaları devrettiği, büyüklerin küçülmüşlerini kardeşlere verdiği bir nesilde büyüdüm. Bunun trend olarak sunulmasını, kaybolan bir değerin yeniden canlandırılması olarak görüyorum.

Telefonunuza indirdiğiniz en yeni aplikasyon?

Duolingo.



En son seyahat ettiğiniz yer?

Brüksel.