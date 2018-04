Ece Seçkin'in en yenileri

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

‘Şok Oldum’ şarkısıyla çıkış yakalayan, ‘Hoşuna mı Gidiyor?’ şarkısı ise Youtube’da 80 milyondan fazla izlenen Ece Seçkin, müzik sektöründe en genç Altın Kelebek Ödülü’ne de sahip olan isim. Şimdi hayatındaki son yeniliklere göz atıyoruz.

Röportaj: Ece Üremez



Aldığınız en yeni karar?

Her sabah kendime sevdiğim sebzelerin suyundan içecek hazırlamak ve güne daha sağlıklı şekilde başlamak.



Hayatınızdaki en büyük yenilik?

Saçımı pembeye boyatmak.



En yeni rotalarınız? Keşif, keyif ya da alışveriş duraklarınız?

Yeni keşif rotası olarak tek bir yer belirtemem aslında. Konser nedeniyle gittiğim her şehir benim için yeni bir rota. Ama en son keşif anlamında Kapadokya diyebiliriz. Konser sonrasında şehri gezme ve yeni yerler görme fırsatım oldu. Alışveriş durağı olarak ise İzmir. Orada bir ayakkabı dükkanı keşfettim, her gittiğimde mutlaka birkaç çift ayakkabı alarak dönüyorum.



Sevdiğiniz en yeni yaz trendi?

Bu sezon trend olan kalın topuklu ayakkabılar, benim de hem günlük hayatımda hem de sahnede tercihim.



Şu sıra yapmaktan keyif aldığınız en yeni aktivite?

En yeni aktivitem Chessna 172 isimli uçağı öğrenmek ve dolayısıyla uçuş öncesi eğitim kitapları çalışmak.



Telefonunuza indirdiğiniz en yeni aplikasyon?

Periscope.