‘Aşk Emek İster’ dizisiyle yaz sezonunda başarılı bir grafik çizen Ekin Türkmen bu aralar dizisi kadar kurduğu cast ajansı ve keşifleriyle de kendinden söz ettiriyor.

Sizi en çok üzecek olay?

Elbette kayıplar ve kazalar herkesi üzer. Bunun dışında bir cevap vermem gerekirse aşk acısı çok üzer.



Nerede yaşamak isterdiniz?

İstanbul’da yaşamayı çok seviyorum. Ama her sene birkaç ay başka ülkelerde, başka şehirlerde yaşamayı deneyimlemek isterim.



Yaşayabileceğiniz en mutlu an?

Aşık olmak. Aslan yavrusu sevmek, Auroraları izlemek, gece planktonların olduğu zaman denize dalmak.



Hangi hataları hoşgörüyle karşılayabilirsiniz?

Sürpriz olmayacak, beklediğim daha doğrusu tahmin edebildiğim her hatayı hoşgörü ile karşılayabilirim. Karakterinin ya da söylediklerinin tam aksini yapan insanların hatalarını hoşgörü ile karşılayamıyorum.



Gerçek hayatta favori kadın kahramanınız?

Agatha Christie.



En sevdiğiniz müzisyen?

Michael Jackson.