Ekranın parlayan yıldızları

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Hepsi güzel, hepsi başarılı, hepsi daha yolun çok başında… Oyunculukları kadar güzellikleriyle de kendilerinden söz ettiren beş başarılı kadınla bir araya geldik. ‘İntikam’ın Cemre’si Ezgi Eyüboğlu, ‘Merhamet’in Şadiye’si Dilara Aksüyek, ‘Karadayı’nın Songül’ü Leyla Lydia Tuğutlu, ‘Benim İçin Üzülme’nin Irmak’ı Selin Şekerci ve ‘Pis Yedili’nin Cimbom’u Eda Ece’yi daha yakından tanıyın. Çünkü çok yakında en sevdiğimiz dizilerin başrollerinde onlar olacak.