Hepsi güzel, hepsi başarılı, hepsi daha yolun çok başında… Oyunculukları kadar güzellikleriyle de kendilerinden söz ettiren beş başarılı kadınla bir araya geldik. ‘İntikam’ın Cemre’si Ezgi Eyüboğlu, ‘Merhamet’in Şadiye’si Dilara Aksüyek, ‘Karadayı’nın Songül’ü Leyla Lydia Tuğutlu, ‘Benim İçin Üzülme’nin Irmak’ı Selin Şekerci ve ‘Pis Yedili’nin Cimbom’u Eda Ece’yi daha yakından tanıyın. Çünkü çok yakında en sevdiğimiz dizilerin başrollerinde onlar olacak.
Röportaj ve prodüksiyon: Sinem Gürleyük
Fotoğraf: Cihan Alpgiray (Rpresenter)
Styling: İlkyaz Özel
Saç: Murat Bulut (Toni&Guy ürünleriyle.)
Makyaj: Rıfat Yüzüak, Gökhan Yalçıner
Ezgi Eyüboğlu
İntikam
“Kalbim iş için çarpıyor”
Duru güzelliği, doğal oyunculuğuyla ‘İntikam’da parlayan Ezgi Eyüboğlu 23 yaşında. Onun için ne çok yakın ne çok uzak, ne çok soğuk ne çok sıcak diyebilirim. Herkesle mesafeli ama herkesle bir o kadar samimi olabilen biri Eyüboğlu. Yani her şey tam kararında! Değişmeyen tek şeyse pozitif enerjisi!
Hikayen nasıl başlıyor?
Çocukluktan beri taklit yapan, gözlemlemeyi seven biriydim. Ama nedense hayat beni iktisada yönlendirdi. Bu sırada Neşe Erberk Ajans’a yazıldım. Önce reklamlar geldi,
sonra diziler başladı. Şu anda Bahçeşehir Üniversitesi’nde oyunculuk üzerine yüksek
lisans yapıyorum.
Ben sana ‘İntikam’ desem sen bana ne dersin?
Çok güzel bir iş! Hatta orijinalini izlerken keşke bir parçası olabilsem diye içimden geçirmiştim ve kısmet oldu. Çok dengeli bir setimiz var. Hem çok eğleniyoruz hem çok disiplinli bir şekilde çalışıyoruz. Benim gibi genç bir oyuncuyu, rahat ettiren oyuncularla birlikte oyunuyorum.
Sette en çok tavsiye aldığın isim kim?
Zafer Alagöz, Gamze Kılınç, Mert Fırat… İsteyene çok yardımcı oluyorlar. Beren Saat de
destekliyor sürekli.
10 yıl sonra oyunculukta hangi basamakları tırmanmış olmayı istersin?
Bir sinema filminde ya da bir dizide insanların “Ezgi bu işte ne güzel oynamış” demesi benim için yeterli.
Oyuncu olmasaydın ne olurdun?
Bir yolunu bulur yine oyuncu olurdum!
Hayatta gıpta ile baktığın insanlar var mı?
Farklı insanların farklı özelliklerine gıpta ile bakıyorum. Mesela daha sabırlı olmayı çok isterdim!
Gürbey İleri ile ilişkin bitti mi devam ediyor mu?
Yorum yok. Hiçbir şey söylemem.
Peki, şu anda kalbin ne için çarpıyor?
İş için çarpıyor. Huzurluyum, dinginim. Hayat için, gelecek için heyecanlıyım.
En büyük tahammülsüzlüğün ne?
Bekletilmeyi hiç sevmem.
Yeni bir proje var mı gündeminde?
Bir sinema teklifi vardı ama çok içime sinmedi. Zaten bir acelem yok. Hayatın akışında, tecrübe kazandıkça doğru projelerle buluşacağım.