Ekranın yükselen yıldızı: Hazar Ergüçlü

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Henüz lisedeyken Derviş Zaim tarafından keşfedilerek ‘Gölgeler ve Suretler’ filminde rol alan Hazar Ergüçlü, ‘Kuzey Güney’deki Simay karakteriyle hafızalarımıza kazınmıştı. Şimdiyse ‘Medcezir’in Eylül’ü olarak karşımızda. 21 yaşındaki genç oyuncu kariyerinin henüz başında ama çok yol aldığı kesin!

Röportaj: Sinem Gürleyük

Fotoğraf: Cihan Alpgiray/Rpresenter

Styling: İrem Akalın



Kuzey Güney dizisinde oynarken ilk kez karşılaşmıştım Hazar Ergüçlü’yle. Mütevazıydı ve herkesin işine, emeğine çok saygılıydı. O zaman derginin iç sayfaları için bir çekim yapmıştık. Şimdi Hazar Ergüçlü bir kapak kızı ve hala çok mütevazı. Pek çok meslektaşı gibi ‘ben oldum’, ‘ben bilirim, ‘ben yaparım’ edaları yok onda! Yaşı itibarıyla yolun henüz çok başında, yaptığı işler sebebiyle de çok doğru bir yolda olduğunun farkında. Çekim sabahı çok güzel bir enerjiyle geldi yanımıza. Gençliğinin, güzelliğinin, aklının farkındalığını sonuna kadar yaşayan bu genç kadın için geleceğin starlarından demek yanlış olmaz. Kamera karşısına geçtiği günden bu yana, hikayesinin hayal kırıklıklarına rağmen umut taşıdığını söyleyen Ergüçlü; “Çocuktum bu işe başladığımda ve elbette hayal kırıklıkları yaşadım ama bu bir taraftan erken büyümeme neden oldu. Bu yüzden hiç değişmedim. İçimdeki umut ve heyecan hala aynı sıcaklıkta” diyor. Konu dönüp dolaşıp aşka geldiğindeyse Ergüçlü’nün aşık olduğu zaman yemek yiyemediğini, uyuyamadığını, kasıldığını, dilinin tutulduğunu hatta onun tabiriyle ‘çok şapşal’ olduğunu öğrendik. Hayatında şu anda kimsenin olmadığını söyleyen genç oyuncunun bir erkekten etkilenebilmesi içinse zarif ve ince espri zekasına sahip olması gerekiyor.



