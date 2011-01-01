Ekranların yeni yakışıklıları!

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Onlar ekranlardan kalpleri hem oyunculukları hem de yakışıklılıkları ile fetheden yeni yüzler. Onları biraz daha yakından tanımaya hazır mısınız?

Furkan Andıç

Furkan Andıç, 1990 doğumlu. Bir süre Bilgi Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünde okuyan genç oyuncu, daha sonra 2011-2012 eğitim senesi 1. Döneminde Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım bölümüne yatay geçiş yapmış. 2011 yılında başlayan Umutsuz Ev Kadınları dizindeki Levent rolüyle oyunculuk kariyerine devam ediyor.

Oyunculuğa ilk adımı nasıl attınız?

İlk dizim Kolej Günlüğü’ydü. Başlarda biraz zorlandım, fakat bana çok şey öğreten bir yönetmenimiz, çok iyi bir oyuncu koçum ve muazzam bir set ekibimiz vardı. Sonrasında ‘Umutsuz Ev Kadınları’ başladı ve sanırım izleyici kitlesi daha geniş bir proje olmasından dolayı sokakta tanıyan insan sayısı arttı. Gerçi bu durum beni biraz tedirgin ediyor...

İlk kez ne zaman ‘Ben oyuncu olacağım’ dediniz?

Sanırım bu hep içimde olan bir şeydi ve karşıma çıkan fırsatları değerlendirdim.

Kıskandığınız, ‘Keşke ben oynasam’ dediğiniz ya da hayalini kurduğunuz bir rol var mı?

Daha önce üzerine hiç düşünmedim ama ‘Life is Beautiful (Hayat Güzeldir)’ filminde Roberto Benigni’nin yazıp canlandırdığı ‘Guido’ karakteri olabilir.

Hayatın tadını nasıl çıkarıyorsunuz?

Genellikle arkadaşlarımla dışarıda olurum. İnsanlarla bir şeyler paylaşmanın gerektiğini düşünüyorum, bu tanımadığınız biri de olabilir. Hayatın içinde o kadar çok renk var ki, uzaktan görmek çok zor. Yakından görerek hayatın tadını çıkarmak lazım diye düşünüyorum.

Peki ya aşk?

Yaşadığım naçizane tecrübelerden yola çıkarak, aşk bana, kazanması çoğu zaman zor, büyük risklerle dolu, tehlikeli ama eğlenceli bir kumar masası gibi gelir; bu yüzden biraz çekinirim.

İlk görüşte aşka inanır mısınız?

Bir insanın başına sadece birini gördüğü ya da ayaküstü tanıştığı için bunca şey gelir mi? Şaka bir yana ben, yaşanılan şeyin ‘aşk’ olması için bazı şeylerin paylaşılması ve birtakım sınavlardan geçilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Bir kadında neye tahammül edemezsiniz?

Kıskançlık konusunda biraz hassasım.

Kendinizi yakışıklı buluyor musunuz?

Yalandan cevap vermek istemem. Çok abartı olmamakla birlikte evet.

Hayata bakışınızda son yıllarda neler değişti?

Hayatı kolaylaştırmak istiyorsanız, ne olursa olsun her zaman etrafınızda gülen birilerinin olması gerekiyor.

Sizi tanımlayan sıfatlar neler?

Eğlenceli, hırslı, duygusal. Ancak bu üç kelimeden ibaret değilim!

En sık gittiğiniz mekanlar?

Dışarı çıktığım zamanlarda belli bir programa ya da mekana bağlı kalmıyorum ama Taksim Kafe Pi ya da Küçük Beyoğlu diyebilirim.

