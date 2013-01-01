Elele'nin mart kapağı Hülya Avşar

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"Her şeyi tamamladım, hayatla raks ediyorum" diyen Hülya Avşar'ın röportajını kaçırmayın!

Elele dergisinin Mart 2013 kapağını Hülya Avşar süslüyor. Zeynel Abidin Ağgül’ün çektiği fotoğraflarla renklenen röportajda Hülya Avşar ilişkilerden hayata bakış açısına kadar birçok konudaki soruları yanıtladı. “İki buçuk senedir hayatımla ilgili pek çok şey düşündüm. İlişkilerde nelerin hata olduğunu, neden olmaması gereken şeylerin yapıldığını sorguladım” diyen Hülya Avşar, kendisiyle ve hayatla ilgili keşfettiklerini bu röportajda anlatıyor ve ekliyor: “Her şeyi tamamladım, hayatla raks ediyorum!”