Elif Gönlüm: "Benim üç tane oğlum var!"

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Enerjisi yüksek bir evde yaşıyor. İki oğlu ve basketbolcu eşi Kerem Gönlüm ile evliliğin en ayakları yere basan yerinde, en tatlı zamanında... Eşi sporcu olduğu için onun da ayrı bir desteğe ayrı bir düzene ihtiyacı olduğunu söylüyor. “Ve böyle olunca ben de üç tane erkek çocuğum var diyerek dolaşıyorum ortada” diyor.

Röportaj: Filiz Şeref

Fotoğraf: Nurdan USta



Ben İstinye’deki evlerine vardığımda Kerem Gönlüm kapıda, Elif Gönlüm henüz spordaydı. Bu arada ben de iki çocukla vakit geçirme imkanı yakaladım. 6.5 yaşındaki Keremcan ve 1.5 yaşındaki Kerem Alp birbirine zıt gibi duran karakterler. Keremcan dünyanın en hareketli çocuklarından biri sanıyorum. Alp ise sakin, sessiz, güler yüzlü ve uyumlu. İkisi de yabancılık çekmeyen hemen kaynaşan çocuklar. Çocuklar evin neşesi diye boşuna demiyorlar...



Elif Gönlüm spordan geldiğinde doğallığı ve fit görünümüyle ışıl ışıl parlıyordu. Gündelik hayatında yalın, duru bir stili, genel olarak sakin, anlayışlı bir tavrı var. Genç yaşta anne olmanın tam olarak kaymağını yiyor şu sıralar. Hayatını rayına oturtmuş, düzenini kurmuş, hatta bir kitap çıkarmayı bile düşünüyor... Spor yapmayı asla ihmal etmiyor, çocuklar uyuyunca kendine akşam dinlenmek için mutlaka özel bir zaman yaratıyor.

Çocuklu çekimlerin kolay geçtiğine ben henüz rastlamadım. Bu çekim de öyle kolay geçmedi. Ama çekim ekibimizin ve Gönlüm ailesinin sinerjisi fotoğraflara görüldüğü gibi gayet pozitif yansıdı.



Erkeklerle hayat nasıl gidiyor?

Bizim evde erkek enerjisi bolluğu var. Ben hep şöyle diyorum; benim üç tane oğlum var. Çünkü Kerem sporcu olduğu için onun da ayrı bir ilgiye ayrı bir desteğe ayrı bir düzene ihtiyacı oluyor. Ve böyle olunca ben de üç tane erkek çocuğum var diyerek dolaşıyorum ortada. Ama bu durum çok da hoşuma gidiyor. Bir kızımın olmasını her kadın gibi ben de çok istemiştim fakat ikinci erkek olunca da başka türlü bir şey oldu. Abi-kardeş ilişkisi ve iyi anlaşmaları beni mutlu ediyor. Yaş farkı da çok yok, beş yaş var aralarında. Eşimin de kardeşiyle ilişkisini görünce gelecekteki hallerini hayal ediyor, mutlu oluyorum. Evladın kızı-erkeği yok.



Prenseslik durumu var mı?

Kedimden çocuklarıma ve eşime kadar herkes benim etrafımda dolanıyor. Bu da çok güzel bir şey tabii, Allah herkese sağlıklı evlatlar, iyi, mutlu yuvalar nasip etsin.



23 yaşında evlendiniz. Biraz erken değil mi?

Evet erken bir evlilik yaptım ve erken anne oldum. 23 yaşında evlendim. İki yıl sonra da Keremcan doğdu. Kerem ile biz çok erken yaşlarda tanışmıştık. Hani böyle tam çocukluk aşkı, ilk aşk denilecek yaşlar... Beş senelik bir flörtümüz oldu. Kerem artık yaşını başını almıştı evlilik için. 25 yaşındayken de Keremcan’ı kucağıma aldım. Erken yaşta anne olmanın avantajlarını zaman geçtikçe fark ediyorsun. Belli bir yaştan sonra enerjisi kalmıyor insanın ama bende öyle bir durum yok.



