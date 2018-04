“Annelikle özdeşleştirilen süt her zaman sanıldığı gibi beyaz değil” diyerek özellikle anneler için ‘Siyah Süt’ü yazan ve yaşadıklarımızın normal olduğunu hissetmemize yardımcı olan Elif Şafak, bu kez çocuklara doğru bir hamle yaptı. Şimdi de ismini sevmeyen bir kızın, ‘Sakız Sardunya’nın hikayesi çocuklara cesaret verecek.

Yazı: Burçin ÖztınazAslında uzun zamandır hem çocuklarıma kitap okurken hem de kendi merakımdan dolayı çocuk edebiyatıyla ilgileniyorum ve çocuk edebiyatını takip ediyorum. Çok da keyifl i, dinamik, rengarenk, hızlı gelişen bir alan. Ben zaten evin içinde sürekli hikayeler uyduruyorum ama bunları oturup yazma fikri yeni gelen bir fi kir. Bu yaz ilk defa oturup ‘tamam, artık yazacağım’ dedim kendi kendime. Ama senelerdir evin içinde böyle konuşa konuşa, hikayeler uydura uydura dolaşıyordum zaten.İsim konusu aslında çocuklar açısından biraz haksızca bir durum. Anne-baba kendileri karar veriyorlar çocuğun isminin ne olacağına... Halbuki eskiden daha Şamanistik yerlerde şöyle şeyler görüyoruz; insan ismini kazanıyor, insan ismini hak ediyor. O bana daha doğru geliyor. Çünkü hepimiz kendi özelliklerimizle geliyoruz dünyaya. Ama şu andaki sistemde, o özelliklerin ne olduğunu bilmeden çocuklara isim veriyoruz. O isimlerin onlara uygun olup olmadığını bilmeden... Bu yüzden lakaplar, sonradan edindiğimiz isimler, kendi kendimize taktığımız isimler bana çok önemli geliyor.Ben en azından onlara daha çok seçenek vermek istedim. Her birinin iki ismi var. Hangi isimlerle çağrılmak istiyorlarsa kendileri seçiyorlar. Kendi özelimde ise ben soyadımı hiç sevmezdim. Ve 18-19 yaşında kendi kendimi yeniden isimlendirdim. Şafak benim gerçek soyadım değil. Kendi kendime verdiğim isim. Annemin ismi aslında, ama ondan dolayı değil. Anlamını sevdiğim için seçtim. Annemin soyadı da değil, adı. Babamın soyadını bırakıp annemin soyadını almadım. Ben kendime soyadı vermek istedim. İnsanların kendilerini yeniden adlandırma süreçlerine çok inanıyorum.Vardı. Hiç hoş olmayan lakaplar da vardı. Yurt dışında okurken mesela Madrid’de tek Türk çocuk bendim. Bir süre ‘Opera’ diye çağırdılar. Çünkü Eurovision’da ‘Opera’ sıfır puan almıştı. Dalga geçiyorlardı. ‘Turkey’ bir başka lakabımdı. Ayrıca Leaf (yaprak) ve Elf de diyorlardı.Şu veya bu sebepten dolayı kendini ait hissedemeyen, kendini farklı hisseden o kadar çok çocuk var ki... Kimi fiziksel özelliklerinden dolayı belki uyumsuzluk yaşıyor kimi isminden dolayı alay konusu olabiliyor. Kimi belki aile ortamında çok mutlu değil, okula geldiğinde orada bir tutukluk yaşıyor... Birçok çocuğun böyle bir uyum, uyumsuzluk, farklılık gibi şeyleri düşünmek zorunda olduğunu gözlemliyordum. Onlara cesaret verecek, onları yüreklendirecek bir kitap olduğunu düşünüyorum. Farklılığı çok kutsayan bir kitap diyebiliriz.Ben bunun çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Çocuklar birbirlerine karşı çok kırıcı olabiliyor. Bir yanıyla önyargılı da olabiliyorlar. Anne-babalarının önyargılarını yansıtabiliyorlar. ‘Sen Kürt müsün, sen Çingene misin, sen Alevi misin?’, bunlar da var. Çocuklar çok önyargısız geliyorlar dünyaya, biz yansıtıyoruz önyargılarımızı onlara. Ama birçok çocuk var gözlüğünden utanan, diş tellerinden utanan, kilolarından utanan... Belki matematik dersinde başarılı değil ondan utanıyor, belki peltek ‘r’leri söyleyemiyor. Hafif bir yalnızlık yaşayan hafif bir uyumsuzluk yaşayan birçok çocuğa bu hikayenin hitap edeceğini düşünüyorum. Ya da böyle çocukları tanıyanlara... Çünkü nasıl yaklaşmak gerektiğini kendimce ele almaya çalıştım hikayede.İkisi de! Annelik öğrenilen bir şey. Kimsenin altın bir reçetesi olduğunu düşünmüyorum. Her gün yeni şeyler öğreniyoruz. Düşünmediğimiz soruları düşünmek zorunda kalıyoruz. İşin güzelliği orada. Çok büyük laflarla konuşmuyorum ben ama şuna çok önem veriyorum: Her çocuk ayrı bir birey. Her kardeş kendi kardeşinden daha farklı. Aynı evde aynı anne-babayla büyüseler bile kişilikleri o kadar farklı ki. O kişiliklere saygı göstermek gerekiyor. ‘Çocuğum benim gibi olsun’ demek bence çok büyük bir yanlışlık. Kendimize benzetmek istiyoruz. Ben bunu bir hata olarak görüyorum. Tam tersi, o ne ise, ondaki yetenek, ondaki güzellik ne ise onu açığa çıkartacak ortamı yaratmalıyız biz.