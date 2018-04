Elizabeth Banks

Hollywood, Elizabeth Banks’i geç keşfetti. Güzel yıldız, dikkatleri ilk olarak 2005 yılında ‘40 Yıllık Bekar’daki küçücük rolüyle çekti. Heyecanla beklediğimiz ‘Walk of Shame/Hayatımın En Kötü Gecesi’nden önce Hollywood’un yükselişteki yıldızı bizi sarhoşluk anılarından güzellik sırlarına kadar birçok konuda aydınlattı.

Röportaj: Doğu Yücel



İlk başrolü ‘Meet Bill’de oynadığında 33 yaşındaydı. Daha sonra ‘Definitely, Maybe/Kesinlikle, Belki’, ‘The Uninvinted/Davetsiz’, ‘Slither/Yaratıklar’, ‘Man on a Ledge/Gerçeğin Peşinde’, ‘The Hunger Games/Açlık Oyunları’, ‘The Next Three Days/Kaçış Planı’ gibi filmlerde oynadı. Şimdi ise 40 yaşına yeni basmışken kariyerinin en iddialı rolüyle karşımızda Elizabeth Banks. D Productions dağıtımıyla 27 Haziran’da Türkiye’de gösterime girecek olan ‘Walk of Shame’de sarhoş olup tek gecelik bir ilişki yaşayan ve ertesi gün hiçbir şey hatırlamayan, üstelik hayatının en önemli iş görüşmesi için sadece sekiz saati kalan Meghan Miles’ı canlandırıyor. 40 yaşında olup 20 yaşında gösteren Banks’e merak ettiklerimizi sorduk.



‘Walk of Shame’den önce birçok filmde başrol oynadın ama bu film neredeyse tamamen senin merkezinde olduğun bir öyküyü anlatıyor. Nasıl bir deneyim oldu senin için?

Bu rol için bana verilmiş bir armağan diyebilirim. Çünkü her zaman komedi dalında kendimi ispatlayabileceğim bir rol arıyordum ve ‘Walk of Shame’ hayalimde kurduğum her şeyi bana vadeden bir proje olarak karşıma çıkıverdi. Bu film çalışmasında yolunda gitmeyen tek bir şey bile olmadı, bunun için kendimi şanslı hissediyorum.



Film için ‘Hangover’ın dişi versiyonu diyorlar. Bu kıyaslamalar hakkında ne söylemek istersin?

Kadın bir başrol karakteri olduğu için kıyaslamaya gerek duyulmaması gerektiğini düşünüyorum. Her iki film de kendi alanlarında iyi filmler.



‘Walk of Shame’in senaryosunu ilk okuduğunda aklından neler geçti?

Eğer kendimi tanımlamam gerekse doğrudan komedyen derim, o yüzden filmin senaryosunu okur okumaz yüksek sesle, büyük harflerle ‘EVET’ dedim.