Elveda Dubai...

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Dubai, benim için Adana kadar önemli. Biri doğduğum biri “yeniden doğduğum” yer.

Evet, bu çirkin, bu yapay şehir, beni inanılmaz huzurlu ve mutlu kıldı. Sığınağım oldu. 7 yıl sonra ayrılırken biraz hüzünlüyüm. Adana, küçükken kaçmak istediğim şehirdi. Her taşralı gibi, kapağı büyük şehre atmak istedim, tırmalamak, tutunmak, başarmak… 18 yaşından itibaren de İstanbul’daydım. O yıllarda, huzursuz bir mutluluktu benim için İstanbul. Değişik 11 ev demekti, farklı 11 anahtar. Dünyanın en kişilikli, en şeker evleriydi ama asansörsüz, soğuk. İstanbul’da bir şeylere ulaşırken bir şeyler hep eksik kalıyordu. O evlerde yaşıyormuş gibi görünüyordum ama asıl yaşadığım yer gazeteydi. Hayatımın 20 ile 30 arası gündüzleri Medya Towers’da, geceleri Beyoğlu’nda geçti. O yılların ana teması, sevgililerime rağmen “yalnızlıktı.” Güzeldi ama insan bir an geliyor, bir başka trene binmek istiyor. Kaygan olmayan zeminler arıyor...



O zamanlar, ben bile, benden ne köy ne kasaba olur zannediyordum! Aile kurmak filan ne haddime! Bırakın beni çalışayım, işlere dalayım, onu kurcalayayım, bunu ortaya çıkartayım ve bunlardan orgazmik bir zevk alayım. Ev kadını olmak, mutfakta harikalar yaratmak, birilerinin sorumluluğunu üstlenmek, eş olmak, anne olmak, benim yanıma yaklaşacak kavramlar değildi. Üstelik bir evlilik denemem oldu, olmadı değil, ayrı evlerde… Yürümedi.



Ve sonra... O güzel bakan adam çıktı karşıma, sevgilim. Onun peşinden geldim bu şehre. Siz aldanmayın öyle “cool” durabildiğime, “Ha İstanbul ha Dubai ne fark eder ki” diyebildiğime, “İş bu, her yer devam eder, ne olacak ki..” Üç buçuk atıyordum korkudan! Bir de, Hıncal Uluç’un uyarıları: “Ayşe bitti! Uzaktan kumanda gazetecilik olur mu?” İtiraf edeyim çöktüm, kendi kendime “Bu kadarmış, buraya kadarmış!” dedim.



İlk gördüğümde bu şehri de sevmedim, ne yalan söyleyeyim. Fakat ben o adamı sevdim. O, benim içimdeki fırtınaları sakinleştirendi, ama beni ben gibi bırakandı aynı zamanda… Hem onundum ben, hem kendimin…



Beni özgür bıraktı... Hayatımda kimseyi onu sevdiğim gibi sevmedim. Sanmayın yaşadığım sakin bir şey, Ömer benim için “tutkunun adı”dır, tatlı bir pembe değil yani, koyu kopkoyu bir kırmızı. Arkası çorap söküğü gibi geldi, her şey o kadar hızlı gelişti ki…



İlk sayfada gördüğünüz Şeyh Zayed Caddesi, bu şehrin “atar damarı”, her yol oraya çıkar. Sevgilimin işyeri işte o caddedeydi, biz de ev tutana kadar yakınlardaki bir otelde kalıyorduk. Onun işten gelmesini beklemek hoşuma gidiyordu. Bu benim için yeni bir duyguydu, birine bağlanmak, onu beklemek…