Emre Aydın

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Acaba aşık olmaya mı çalışıyoruz hep ve onu kendimiz mi yaratıyoruz?

Hoşçakal, olacaklar sensiz olsun, daha durmam boşluklarında ben, unutuyorum…” Bence sıradaki klip, ‘Hoşçakal’a gelmeli, ne dersiniz?

‘Hoşçakal’ ve ‘Alıştım Susmaya’ arasında gidip geliyoruz açıkçası. İki şarkının da klibi olacak ama mutlaka… Şarkıların şu anda evli olan eski bir sevgiliye yazıldığını söylemişsiniz…



Bu eski sevgili ne kadar da şanslıymış farkında mı acaba? Öğrenmiş olmalıdır, herhangi bir tepki verdi mi?

Aslında onu vurgulamadım ben. Yani sorulunca söyledim, evet; ama üzerine basayım gibi bir niyetim yoktu. Bütün şarkılar değil zaten, iki şarkı. “Şu anda evli” kısmını da şarkı sözünde geçiyor nasıl olsa diye söyledim. Öğrenip öğrenmediğini bilmiyorum ve merak da etmiyorum doğrusunu isterseniz. O hikâyenin bana ait olan kısmını anlatmaya çalıştım iki şarkıda. Üstünden yıllar geçmiş zaten, bitmiş gitmiş...



Şimdi biz bu şarkıları dinleyince; ‘kadın hata yaptığını anlar ve adama geri döner, çok mutlu olurlar’ gibi bir son bekliyoruz Mümkün mü böyle bir şey?

Ortada hata olmadığı için böyle bir şey olması da mümkün değil. Söz konusu şarkılarda, “hatalısın ve hatanı kabul et de barışalım” gibi bir durum da yok. Dediğim gibi, onlar, yani şarkılarla anlattıklarım, bende kalan izler. Yoksa ben mutluyum. O da mutludur herhalde. Herkes mutlu yani şu anda, bir sorun yok.



Şarkı sözleriniz içimize çok dokunuyor. Güzel bir parça sözü olması için illaki yaşamak mı lazımdır?

İlla yaşamak lazım olmayabilir ama şarkının bir derdi olmasını ve kurgu dahi olsa hissedilerek yazılmış olmasını dinleyici olarak ben de tercih ediyorum.

