Acaba aşık olmaya mı çalışıyoruz hep ve onu kendimiz mi yaratıyoruz?
Hoşçakal, olacaklar
sensiz olsun,
daha durmam
boşluklarında ben,
unutuyorum…”
Bence sıradaki klip,
‘Hoşçakal’a gelmeli,
ne dersiniz?
‘Hoşçakal’ ve ‘Alıştım Susmaya’ arasında
gidip geliyoruz açıkçası. İki şarkının da
klibi olacak ama mutlaka…
Şarkıların şu anda evli olan eski bir
sevgiliye yazıldığını söylemişsiniz…
Bu eski sevgili ne kadar da şanslıymış
farkında mı acaba? Öğrenmiş olmalıdır,
herhangi bir tepki verdi mi?
Aslında onu vurgulamadım ben. Yani
sorulunca söyledim, evet; ama üzerine
basayım gibi bir niyetim yoktu. Bütün
şarkılar değil zaten, iki şarkı. “Şu anda
evli” kısmını da şarkı sözünde geçiyor nasıl
olsa diye söyledim. Öğrenip öğrenmediğini
bilmiyorum ve merak da etmiyorum
doğrusunu isterseniz. O
hikâyenin bana ait olan kısmını
anlatmaya çalıştım iki şarkıda.
Üstünden yıllar geçmiş zaten,
bitmiş gitmiş...
Şimdi biz bu şarkıları
dinleyince; ‘kadın hata
yaptığını anlar ve adama
geri döner, çok mutlu
olurlar’ gibi bir son
bekliyoruz Mümkün mü
böyle bir şey?
Ortada hata olmadığı için
böyle bir şey olması da
mümkün değil. Söz konusu
şarkılarda, “hatalısın ve hatanı
kabul et de barışalım” gibi
bir durum da yok. Dediğim
gibi, onlar, yani şarkılarla
anlattıklarım, bende kalan
izler. Yoksa ben mutluyum. O
da mutludur herhalde. Herkes
mutlu yani şu anda, bir sorun
yok.
Şarkı sözleriniz içimize çok
dokunuyor. Güzel bir parça sözü
olması için illaki yaşamak mı
lazımdır?
İlla yaşamak lazım olmayabilir
ama şarkının bir derdi olmasını ve
kurgu dahi olsa hissedilerek yazılmış
olmasını dinleyici olarak ben de
tercih ediyorum.