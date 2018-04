Emre Karayel: "Ne yapsam olmuyor, kadınlar beni terk ediyor"

Gerçekten büyük başarı. Beş buçuk yıl bir diziyi ilgiyle, beğeniyle izlenir kılmak. Demet Evgar’la Emre Karayel’in ‘1 Erkek 1 Kadın’ dizisindeki ilişkileri pek güzel bir şekilde mutlu sona doğru ilerlerken… Emre Karayel’in gerçek hayatta kadınlarla ilişkileri pek o kadar da başarılı gitmiyor, maalesef. Kendisiyle bir güzel oturup nedenini, niçinini konuşuyoruz…

‘1 Erkek, 1 Kadın’da sona yaklaşıyorsunuz…

Sorma, sonunda evleniyoruz! Beklenen son gerçekleşiyor. Bir süre evli devam edeceğiz sonra da dizi bitecek zaten. Arkasından filmini yapacağız. Sanırım balayını da filmde göreceğiz.

Toplam ne kadar sürdü bu macera?

Dile kolay, beş buçuk yıl. Tam 10 bin skeç!

Nasıl geçti bu beş buçuk yıl?

Çok eğlenceli. Yirmi yıl sonra bile, gençlerin DVD’lerini alıp seyredebilecekleri, güncelliğini kaybetmeyecek bir iş oldu. Biz bitireceğiz ama etkisi devam edecek. Ne güzel değil mi?

Sen neler öğrendin bu diziden, kadınları daha iyi anlayabildin mi mesela?

Valla, kadınları anlamak zor. Değil 8 bin, 80 bin skeç çeksen nafile. Ben galiba kadınların ne kadar anlaşılmaz varlıklar olduğunu öğrendim!

İlk sevgilin kaç yaşında oldu?

İlkokul beşteydim. Bilecik’te, teyzemlerin köy hizmetleri lojmanlarında kaldığım yaz. Platonik tabii ki. Biz kızları uzaktan seven bir kuşağız. Ondan sonra da hep öyle gitti!

Nasıldır kadınlarla ilişkilerin?

Ne desem yalan olur. Her kadın ayrı bir dünya. Her biri çözümsüz vaka. Benim için ilk diyaloğu kurabilmek de hep mesele oldu. Bir kadını etkileyecek o ilk 10 cümleyi kurabilmek büyü marifet. Pek becerikli değilim bu konuda. Allah’tan yaptığım iş nedeniyle artık daha rahat konuşabiliyorum. Tiyatrodan, sinemadan tanıyorlar, olmadı, dizi üzerinden muhabbet kuruyoruz.

Ünlü olunca kadınları kesmek kolay olmuyor mu?

Kadınlar bu ‘kesmek’ lafından gıcık kapıyor. ‘Yiyişmek’ ve ‘kesmek’ no! Ama ben, yatılı okul kültüründen geldiğim için, ‘kesmek’ konusunda uzmanım. İyi ‘keserim’ hatta ‘doğrarım’!

Yatılı okulda okumanın avantajları dezavantajları?

Kadınlar konusunda hiçbir avantajı olmadığı kesin. Yandın yani. Bir kere, kadınlara nasıl ulaşabileceğini öğrenemiyorsun. Benim dönemimde herkes ‘abaza’ydı. Tek tük arkadaşlarımızın sevgilisi olurdu. Bizim hayatımız da onlara imrenmekle geçerdi.

Şimdi, ‘Allah yüzüme baktı!’ mı diyorsun?

E tabii, daha kolay şu anda. Hatta o kadar kolay ki, yanımda kimi görseler yamıyorlar. Çok samimi bir arkadaşım boynuma sarıldı, hemen fotoğraf çektiler, sevgilim de yanımda, yanlış anlaşılmasın diye onu itince bu defa ‘Frikiğe baraj kurdu’ gibi şeyler yazdılar.