Emre Kızılırmak'ın en yenileri

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'Kara Para Aşk' dizisinde Levent karakterini canlandıran Kızılırmak'ın hayatındaki yenilikleri öğrendik!

Aldığınız en yeni karar?

Plan yapmıyorum. O anki halime göre kararlar alırım.



Hayatınızdaki en büyüy yenilik?

Yeni bir eve taşınmış olmak.



En yeni rotalarınız?

Çoktandır ülkemizin Karadeniz kıyılarını batıdan doğuya karış karış gezmek istiyordum. Bu yaz vaktim olursa rotam Karadeniz.



Sevdiğiniz en yeni bahar trendi?

Trend adı altında pek düşünmem ama bu aralar ince kazak üzerine sıcak tutacak bir ceket ve duruma göre ince atkı ve bere gibi her an ısınan ve soğuyan bir iklime göre giyiniyorum.



Şu sıralar yapmaktan en keyif aldığınız aktivite?

Senaryo yazmaya çalışıyorum. Daha önce hiç yapmadığım bir şey olduğu için beni biraz zorluyor. Ayrıca havalar düzeldikçe bisikletle spor salonuna gidip basketbol antrenmanı yapmaya düzenli olarak yeniden başladım.



Telefonunuza indirdiğiniz en yeni aplikasyon?

Fitsharp spor dergisi uygulaması. Cep telefonunda olması gereken en yararlı yeni uygulamalardan biri.