''Birbirimize duyduğumuz aşka aşığız!''

Emre Altuğ ve Çağla Şıkel! Onlar, son yılların en merak edilen çifti. Sürekli bir barışıp bir küs olduklarını, aldatma haberlerini; hatta bazen de hiç ilişki yaşamadıkları yorumlarını bile okuyor, izliyoruz. Yıllardır magazin basınında haklarında birçok eleştiri yazılıp çizilmesine rağmen onlar ilişkileri için hiç konuşmadılar. Sebep mi? Aşklarını sakındıkları için! Daha da önemlisi, birbirlerini kaybetmekten korktukları için! Özellikle son günlerde artık iyiden iyiye birlikte göründükleri için herkes onların ağzından çıkacak bir söz duymak istiyor. Böyle bir ilişki var mı? Varsa ne zamandan beri var? Neden bazen saklıyor ya da bazen de elele ortaya çıkıyorlar? Her şey magazinel mi, yoksa bir taraf bu ilişkiyi kabul ederken diğer taraf kabul etmekten mi kaçıyor? Oysa tek gerçek var: Sessiz sedasız çok büyük bir aşk yaşıyorlar ve neredeyse pamuklara sararak koruyorlar ilişkilerini!



Çağla Şıkel çok zorluklar çekerek bugünlere getirdikleri aşklarını kelimenin tam anlamıyla içi titreyerek anlatıyor. Ve belki de korkularından sıyrılabildiği kadar ilk kez ''Aşık olduğum adam'' dediği Emre Altuğ’la yaşadıklarını ve hissettiklerini sözlere döküyor. İşte tartışmaları, ayrılıkları, tutkuları, kıskançlıkları, ihtirasları, itiraflarıyla Çağla ve Emre'nin aşkı! Ya da son zamanların en gerçek aşk hikayesi!



Sizi yeni sezonda yine Cennet Mahallesi dizisinde Sultan karakteriyle izleyecek miyiz?

Türker İnanoğlu'nun söylediğine göre dizi bu sezon da devam edecek. Ancak Alişan ayrılıyor. Sanırım yurt dışında yaşayacak bir süre. Birazcık değişiklikler olabilir kadroda. Ama henüz netleşmiş bir şey yok.

4 yıldır bir Roman kızını oynamaktan hiç mi sıkılmadınız?

Hiç sıkılmadım. Hele ki tatilde inanılmaz özlediğimi hissediyorum. Her yıl tam tatile girmeden 1 ay önce bütün ekip bunalıyoruz ama tatilde hepimiz özlüyoruz tabii.



Peki bu dizinin formatıyla, sizi podyumlarda izleyen kitleyi yakaladığınızı düşünüyor musunuz?

Aslında çok acayip...Çağla Şikel'i sevmeyen, beğenmeyen birçok insan varken onlar da Sultan'ı sevmeye başladı. Özellikle de çocuklar. Benim çocuk hayranlarım zaten vardı, şimdi iki misline çıktı. Çoğu çocuk benim yanıma Çağla değil, Sultan diye geliyor. İnsanlar daha samimi olduğumu hissetti.



Dizi bitince oyunculuğa devam mı, yoksa ''Benden çıkan malzeme budur. Sadece moda sektöründe var olmalıyım'' mı diyorsunuz?

Devam etmeyi düşünüyorum. Bundan sonraki işim de büyük bir ihtimalle Türker İnanoğlu’yla olacak... Oyunculuğu çok sevdim, çok ısındım, kendimi çok rahat ve mutlu hissediyorum.