Dörtnala giderken, yemek yaparken, Lale’yi öperken...
Onu tanıyoruz. Çünkü farklı. Bildiğimiz oyuncu
kalıplarına uymuyor. Her şeyi farklı. Ailesi, hayata
bakışı, yaşadıkları, kafasının çalışma biçimi, kadınlarla
ilişkisi, atlara duyduğu yakınlık, oyunculuk tarzı. Ve
fiziği... Beni tek tek saymakla uğraştırmayın, buyurun
okuyun. Bu ayki röportajımız (Marcel) Proust anketi
türünden... Bakalım beğenecek misiniz?
Hayrola evleniyormuşsun.
Bana evlenmeni
gerektirecek bir tek
makul sebep söyle...
Aile olmak! Hayat denilen
macerada, epik bir devamlılık.