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En çok ne za man mı mutlu oluyorum?

Dörtnala giderken, yemek yaparken, Lale’yi öperken...
Onu tanıyoruz. Çünkü farklı. Bildiğimiz oyuncu kalıplarına uymuyor. Her şeyi farklı. Ailesi, hayata bakışı, yaşadıkları, kafasının çalışma biçimi, kadınlarla ilişkisi, atlara duyduğu yakınlık, oyunculuk tarzı. Ve fiziği... Beni tek tek saymakla uğraştırmayın, buyurun okuyun. Bu ayki röportajımız (Marcel) Proust anketi türünden... Bakalım beğenecek misiniz?

Hayrola evleniyormuşsun. Bana evlenmeni gerektirecek bir tek makul sebep söyle... Aile olmak! Hayat denilen macerada, epik bir devamlılık.

  Fotogaleri: En çok ne zaman mı mutlu oluyorum?
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