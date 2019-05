Şart koşulan kadın temsillerinin çok ötesinde her renkten ve her sosyal sınıftan kadının yalnızca kendi kurallarıyla serpilip kök salması için cesaret kıvılcımı 8 Mart. Yalnızca sizi doğurduğu için bir kadına teşekkür etmenin ötesinde, ardındakilere ilham dolu bir harita bırakan tüm kadınlara minnet etme günü. Birbirimizin evcilleştirilemez köklerine karışıp, birlikte yol almak için altı ünlü isme hayatlarındaki emekçi ve örnek alınası kadının kim olduğunu sorduk. ‘Kadın’ kelimesinin ne lütuf ne de küfür sayıldığı; insanca günlere kavuşmak umuduyla.

Emre Altuğ

Şarkıcı

“Dün Dünya Kedi Günü’ydü, ondan önceki gün Dünya Radyo Günü, ondan önceki gün dünya bidon günüydü, ondan önceki gün… Her günümüze, bir gün koydular. Evet, bu ortalığı hareketlendirmek için yapılmış özel günler silsilesi olabilir ama ‘emekçi kadın’ deyince başka bir durum oluyor tabii. Çünkü emekçi kadın, üreten kadın demek ve çalışan bir kadının kendini üreten tarafta görmesi, her şeyden evvel psikolojik olarak iyi hissettirdiği gibi kendine duyduğu saygıyı da artıracaktır. Ayrıca aile içindeki dengeye ve dolayısıyla mutluluğa da sebep olacağını düşünüyorum. Ev kadınlarının meziyetlerini ayrı tutuyorum elbette… Bütün bunların ışığında üreten, çalışan kadın her zaman toplum için çok önemli bir denge unsuru. Onun için de Emekçi Kadınlar Günü’nün kutlanmasını, böyle bir kavramın olduğuna dikkat çekilmesi açısından faydalı buluyorum.



8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde yanımda Handan var çünkü…

Handan her şeyden evvel benim 30 senelik arkadaşım, gençliğimiz beraber geçti. Son 15 senedir bilfiil beraber çalışıyoruz. Aynı yaştayız ama gerekirse annelik, ablalık ya da kardeşlik yapıyor bana. Erkeğin çocukluğundan itibaren bir yönetim mecburiyeti var. Yani maalesef annelerimiz bizi öyle yetiştirdi; arkamızı toplayan birine ihtiyaç duyarak... Handan, hayatımda tam olarak o! Her şeyimi emanet edebileceğim, her derdimi paylaşabileceğim, beraber çözüm bulabileceğim ve mesleki anlamda atacağım adımları objektif bir gözle değerlendiren biri. 15 senedir iş yapıyoruz, güvenimi sarsacak tek bir hareketi bile yok; bu yüzden Handan benim için çok değerli.”



Handan Taşkın

Menajer

“Dürüst olmak gerekirse sadece bir günün Kadınlar Günü olarak adlandırılıyor olması bana pek bir şey ifade etmiyor. Sevgililer Günü gibi pazarı canlandıran ve rant elde edilen bir gün gibi geliyor. Herhangi bir cinse kedi, köpek, insan bir günün ithaf edilmesi yeterli değil bence. Özellikle kadınlara… Ama emekçi kadınlarsa konumuz zaten her gün değerinin bilinmesi gerekiyor. Bu günlerde biraz daha fazla dikkat çekiliyor, özellikle emekçi kadınlara ve aslına bakarsanız çilekeş kadınlara. Beni üzen tarafıysa 8 Mart bittikten sonra düzenin eskisi gibi devam ediyor olması…”







Pelin Akil

Oyuncu

“Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınların eşitlik isteklerini daha yüksek sesle dile getirdiği bir gün 8 Mart. Hiçbir şekilde pozitif ayrımcılık beklemediğimiz, görev dağılımlarının cinsiyetçi yaklaşımla belirlenmediği, ülkemizde de kadına şiddettin artık konuşulmadığı bir dünya hayalini kurduğum günlerin temsilcisi olarak görüyorum bugünü. Örneğin Türkiye’de meclisteki kadın oranı bile yüzde dört. O kadar istiyorum ki meslek alanlarında daha çok kadın görmeyi. Polis, itfaiyeci, şoför, ayakları üzerinde duran, girişimci ve üretken kadınlarımızı hayatın her alanında görmek istiyorum. İşte o zaman eşitliğin konuşulmadığı, zaten olması gerekenin olduğu bir ülkede yaşamaya daha yakın olduğumuz günlerde olacağımızı düşünüyorum.



8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde yanımda Şaire var çünkü…

Kimdir Şaire? Çok zorda kaldığım zamanlarda bir temizlik şirketi aracılığıyla tanıştığım, haftada bir gün evimize gelen temizlik çalışanı. Ama işte bu kadar değil! Bir sürü insan gördüm işini severek aşkla yapan; ama özellikle temizlik sektöründe kalbi de kendisi kadar güzel Şaire gibisini görmedim. Bu dünyaya gelme amacımın öncelikle ‘iyi insan’ olduğunu düşündüğüm için salt iyilik ve kalbinin temizliğiyle örnek alabileceğim yegane insanlardan biri oldu. İşini özenle ve güler yüzle yaptığını görmek, beni tanımadığı halde içindeki insan sevgisinden dolayı benim için endişelendiğini hissetmek, hamilelik sürecimde işlerimi kolaylaştırması, yapması gerekmediği halde içinden gelerek başka detayları düşünüyor olması ve enerji saçan pozitifliğiyle haftada bir gün gelmesine rağmen onu özlememe neden oluyor. Kendisini gıptayla izlememe vesile olduğu için en çok da onun Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum!”



Şaire Asiröva

Temizlik Çalışanı

“Sadece bugün değil, her gün kıymetli olduğumuzu hissetmek gerekiyor. Dünyadaki tüm kadınların, başta biricik annem olmak üzere tüm annelerin, benim için çok kıymetli olan Pelin Hanım’ın ve çalıştığım temizlik şirketinde görev yapan tüm arkadaşlarımın Kadınlar Günü’nü kutluyorum.”







Başak Cankeş

Moda Tasarımcısı

“Dünya Emekçi Kadınlar Günü, tarihteki önemli bir başkaldırıyı ve sembolik anlamda da kadınlığın ilk şartının sana dayatılan her şeye başkaldırmak olduğu bir dünyada yaşadığımızı ifade ediyor.



8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde yanımda Ekin var çünkü…

Erkek egemenliğinin hüküm sürdüğü teknik prodüksiyon sektöründe, sektörün tek kadın patronu olan ve kendi ayakları üzerinde durup başarılı işlere imza atabilen dostumdur.”



Ekin Ozan

İş Kadını

“Dünya değişiyor ama kadınlar halen toplumda emeklerinin karşılığını, çok yoğun çaba göstererek alabiliyor. Bu cesareti ilk kez gösteren Clara Zetkin’e ve bu ilk kıvılcımı hayatlarıyla ödeyen 129 kadına şükranlarımız sonsuz. Emeğimin ve cesaretimin günü 8 Mart. Hayatları için, hayalleri için çalışan tüm hemcinslerimin cesaret ve alın terinin günü... Kadınlar Günü’nün benim için kıymeti büyük çünkü hayallerimi gerçekleştirirken, emeğimi savunurken, yalnız olmadığımı bilmek beni güçlendiriyor.”







Kaan Sekban

Komedyen

“Hayatımın her saniye vazgeçilmez bir parçası olan kadınların tarih boyunca varolmak ve kendi haklarını savunmak için verdikleri siyasal ve toplumsal mücadeleleri; günlük hayatta erkeklerle eşit şartlarda, haklarda ve platformlarda yer almalarının sağlıklı ve aydınlık bir toplum geleceği için ne kadar hayati olduğunu bir kez daha anımsatan bir gün 8 Mart. Sadece hayatımızda olan kadınlara şirinlikler yapıp; iki çiçek bir hediyeyle onların gönlünü aldığımız bir alışveriş çılgınlığından çok daha derin anlamlar içeren bir gün. Dönüp dönüp Afife Jale’nin, Nene Hatun’un, Semiha Berksoy’un, Halide Edib’in, dünyada mücadeleleriyle iz bırakmış nice büyük kadının hayatlarını tekrar tekrar okuyup anlamamız gereken bir gün. Erkekler olaraksa bizden kesinlikle daha dayanıklı, daha sabırlı, daha güçlü ve hemcinslerimden özür dileyerek daha zeki olduklarını düşündüğüm kadınları, ikinci sınıf vatandaş gibi görmeye çalışan erkek egemen zihniyetlerin altında saklı kompleksleri görmezden gelemeyeceğimiz bir gün ayrıca.



8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde yanımda Melike var çünkü…

Bugünün dünyasında 22 yıl boyunca bir insanla aynı hayalleri kurup aynı şeylere gülüp sırt sırta vermek ve birbirinin başardıklarıyla bu kadar uzun süre gurur duymak eşine çok zor rastlanan bir lütuf. Melike’yle o kadar uzun süredir birbirimizin hayatının içindeyiz ki, lisedeyken okuldan eve koşup babamın kafam kadar kamerasıyla çektiğimiz aşırı amatör skeçlere kadar uzanan bir süreç bu. En üzüntülü olduğumuz zamanlarda hatta ağlarken bile hunharca kahkahalara boğulabildiğimiz tuhaf bir hikaye aslında. Biraz daha duygusallaşmak gerekirse, bankadan ayrılıp şov dünyasına geçmeye çalıştığım o en bunalımlı dönemlerimde hep yanımda olup beni dinleyen ve hep güldüren bir melekti kendisi benim için.”



Ayşe Melike Çerçi

Oyuncu

“Ailemdeki kadınların, beni sarmalayan dostlarımın, şahsen tanışmadığım ama bana ilham veren cesur kadın sanatçıların, hikayeleriyle hepimize dokunan tüm emekçi kadınların, beni şekillendiren, güçlendiren, içimi dolduran her bir kadının günü 8 Mart. Ancak bilindiği üzere 8 Mart’ın asıl çıkış noktası, hakları için mücadele eden fabrika işçisi kadınların polis ihmaliyle trajik bir şekilde ölümleri. Bu olayın üzerinden yüzyılı aşkın bir zaman geçmesine karşın; hala kadın haklarının bu denli mücadele edilmesi gereken bir konu olması çok üzücü… Kadınlara yapılan ayrımcılık, adaletsiz ücret dağılımı ve tacizler, maalesef her kesimin her mesleğin ortak problemi. Hatta gelişmiş ülkelerde bile yaşanan bir gerçek. Ben de bir oyuncu olarak her alanda ve kendi sektörümde yaşanan bu tip haksızlıklara karşı sessiz kalmamamız gerektiğini ve hatta birbirimizin sesi olmanın kıymetini yeniden hatırlatmak isterim. Son zamanlarda Hollywood’da başlayıp tüm dünyaya cesaret veren Time’s Up! ve #MeToo gibi sosyal sorumluluk hareketlerinin, bizim ülkemizde de karşılık bulmasını diliyorum. Bir de yapılan işlerde güçlü kadın hikayeleri ve nitelikli kadın karakterleri daha fazla görebilmek aslında hepimizi mutlu edecek. Yaşasın kadın olmanın neşesi ve renkliliği!”







Didem Balçın

Oyuncu

“Gönül isterdi ki 1857 yılında işçi kadınların yaşadığı acı olaylarla anılmasaydı 8 Mart. Şimdi bu olayın vesilesiyle, çalışmaktan asla vazgeçmemeyi ve kendi ayaklarımızın üstünde durmayı hatırlamamız gerekiyor. 30 yıllık bir meslek hayatım var ve hep çalışıp emek vererek bugünlere geldim. İstediğim müddetçe her şeyi başarabilecek güçte olduğumu hissettim her an. Emekçi bir kadın olarak söyleyebilirim ki, bugün değil her gün benim gibi emekçi kadınların günü. Bizi çalışmak kurtarır ancak.



8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde yanımda Ayşe var çünkü…

Ayşe Balıbey, sıradan bir günün sıradan olmayan karakteri olarak kazındı yaşamıma. Hayatınıza yeni bir dost girdiğinde en önemli şey size ne kattığıdır. Bu kısa zamanda bana öğrettiklerine gelirsek, önce ne kadar değerli olduğumu her an bana hatırlattı. Hayatın yaşattığı acıları geri plana nasıl atacağımı bana gösterdi. Çalışırken her şeyden daha önemlisinin iş olduğunu ve konsantre olup işe en iyi şekilde odaklanmanın hayattaki en keyifli anlardan biri olduğunu kendi çalışma tarzıyla bana bir kez daha hatırlattı. Hayata her daim pozitif bakarak, hatalarımı da eksiklerimi de bana söyleyerek ve hep iyi yönlerimi bana hatırlatarak kalbime dokundu. İyi ki dört yıl önce bu güzel kadınla dost oldum.”



Ayşe Balıbey

Senarist, Avukat

“Şartlar ne olursa olsun üreten ve hakkını aramaktan vazgeçmeyen emekçi, güçlü kadınları hatırlatıyor bana bugün. 8 Mart 1857 yılında New York’ta, daha iyi çalışma koşullarına sahip olabilmek için mücadele eden ve insani isteklerinin bedelini canıyla ödeyen tekstil işçisi emekçi kadınlar... Hepsini saygıyla anıyorum. Kadın olmak yeterince zorken bir de çalışan kadın olmanın zorluklarıyla uğraşan hemcinslerime son sözüm: Hayat zaten yeterince çelme takıyor bize, bir de biz birbirimizin yoluna taş döşemeyelim, eleştirmek için pusuda beklemeyelim. İnsan ancak korkmadan fikirlerini söyleyen arkadaşlara sahipse kendini geliştirebilir. Ben bu noktada çok şanslıyım çünkü Didem benim tanıdığım en düşünceli, en zarif, en çalışkan insanlardan biri. İşine aşık, sevdiklerine destek olan şahane bir kadın. Biz birlikte çok güler, çok eğleniriz. Beraber yeni bir diziye, ertesi gün bozacağımız diyetlere başlarız ama en önemlisi uzun uzun konuşur, yeri gelince de birbirimizi acımasızca eleştiririz. İyi ki onun gibi güçlü ve üretken bir kadın hayatıma dokunmuş.”