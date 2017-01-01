Umut Eker, Yasemin Mori, Fidan Martinoviç, Ozan Dolunay, Fatma Turgut... Şehrin en cool isimleriyle yılbaşı partisi...

Röportaj: Burçak Şener

Fotoğraf: Nurdan Usta

Yılbaşında her şeyden uzaklaşmak için kaç kilometreye ihtiyacınız var? Ya da nefes almak için ne kadar yol gitmek istersiniz? Aslında o kadar da uzaklaşmak gerekmiyor. Biz şehrin tam ortasında kapıları kapattık. Yılbaşı için bir parti hayal ettik; içinde Umut Eker, Yasemin Mori, Fidan Martinoviç, Ozan Dolunay, Fatma Turgut olsun arzu ettik. Şehrin en cool ünlüleri ile verdiğimiz partiye siz de davetlisiniz.

KOCAMAN BİR SENE GERİDE KALIRKEN, iyi, kötü akılda kalacak pek çok anı, his, duygu bıraktı bize. Çok fazla şey öğrendik. Ama öğrendiklerimiz içinde en önemlisi gülmeyi ve eğlenmeyi asla bırakmamak gerektiği oldu. Ve ‘an’dan keyif almayı bilmek... Biz de şehrin beş cool ismi ile 2017’yi en cool şekilde karşılamak için bir parti verdik!

FATMA TURGUT

“Bu sene kendime yetebildiğimi, kendi kendime her şeyi yapabildiğimi, yalnızlığın gitgide güzelleşen bir şey olduğunu fark ettim. Ölçülü dozda elbette. Yeni seneden isteğim de tüm güzellikleri bize getirmesi.”

OZAN DOLUNAY

“İnsan sürekli değişir ve keşfeder, özellikle benim yaşlarımda. Sanırım 2016’da en büyük keşfim bu durum oldu. Bu yıl benim için yoğun çalıştığım ve kendime pek fazla vakit ayıramadığım bir yıl oldu, o yüzden 2017’den daha dinlendirici bir yıl olmasını istiyorum.”

YASEMİN MORİ

“Bu sene kendimi keşfettiğim bir sene oldu. İçimde ihtiraslarla yanıp tutuşan bir çocuk olduğunu yeniden hatırladım. 2017’de de inadına daha çok sevmek, daha çok gülmek, yaşamak, aşk duymak, enerji katan şeyleri korkusuzca yapmak istiyorum. Sevgili yeni yıl, daha fazla özgürlük, aşk ve yaratıcılık getirirsin umarım.”

FİDAN MARTİNOVİÇ

“Bu sene keşfim oyunculuk anlamında oldu. Oynamış olduğum reklam filmi ile oyunculuktan da keyif aldığımı görmüş oldum. Bu yıl yaşadığım olumsuz her şeyi geçen senede bırakmayı deneyeceğim. Herkese sağlık ve kariyer anlamında bol başarılı seneler dilerim. Ama özellikle aşk dilerim.”

UMUT EKER

“2016 benim için özel bir yıldı. Kendimle ilgili olumlu ve olumsuz çok fazla şey keşfettim ve bunların üzerine gittim. Dünya her geçen yıl daha karışık ve yorucu bir yere dönüşüyor açıkçası ve 2017’den rica ediyorum, daha mutlu olacağımız barış dolu, insanların birbirini sevdiği bir yıl olsun.”