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En yakışıklı erkek, pozitif erkek

En yakışıklı erkek, pozitif erkek.
Avrupa Yakası'nda "Makbile Hanım" karakteriyle hayatımıza yeniden giren Hasibe Eren, kendisiyle ilgili bilinmeyenleri boşluk doldurma oyunumuzda bizimle paylaştı.
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