Atiye ile 'Soygun Var'...

Yazı: Ebru Yarbasan / İstanbul Life



Son albümünüz “Soygun Var” müzik kariyeriniz için ne ifade ediyor?

‘Soygun Var’ bugüne kadar yaptığım en iyi albüm. Sözleri, altyapısı, besteleri, her şeyiyle beni anlatan bir albüm. Zaman geçtikçe kendini daha fazla tanır, keşfeder ya insan, işte o anlamda bu albümde Atiye’den daha çok şey var. Sözleri babamla birlikte yazıyoruz. Aranjeye de katkım oldu. Her anlamda içime en çok sinen albüm diyebilirim.



Babayla söz yazmak nasıl hissettiriyor?

Çok güzel bir duygu. Çünkü beni en çok tanıyan ve en iyi bilen insanlardan. Babam amatörce şiir yazar. Onları şarkıya dönüştürüyorum. Bu albümdeki dört şarkıyı da babamla yazdık: “Korkma”, “Durma”, “Ya Habibi” ve Emre Aydın ile düet yaptığım “Sor”. Bu da albüme büyük bir samimiyet katıyor. Babam çok eğlenceli biridir ama duygusal tarafı da var. Zaten ortası yok, ya çok eğlenceli sözler yazıyor ya da tamamen romantik. Arkadaş gibi olduğumuzdan her şeyimi onunla paylaşırım. Özgür bir şekilde büyütüldüğüm için şanslıyım.



Eğlenceli yanınızı babanızdan almışsınız diyebiliriz o zaman…

Evet, Almanya’da, Bremen’e yakın bir köyde büyüdüm. Kalabalık bir aileydik, evimiz hiç boş kalmazdı. Annem de eğlencelidir, parti düzenlemeyi çok sever. Her hafta sonu bir parti olurdu, danslar eder, şarkılar söyler, çok eğlenirdik.



17 yaşında müziğe başlamak avantaj mı dezavantaj mı oldu?

Avantajları daha çok olmuştur ama dezavantajları da var. Mesela içimde bir müzik vardı ama bunu istediğim gibi hayata dönüştürecek bir ekibim yoktu. Her şeyi tek başıma yapmak zorundaydım. Doğru ekip olmayınca her şey istediğin gibi olmuyor. Bir de insan ne yapmak istediğini zamanla daha iyi keşfediyor.