Engin Altan: Hiçbir şey dışardan göründüğü gibi değil!

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Engin Altan Düzyatan katıldığı programda Özge Özpirinçci ile ayrılmasına ilişkin, "Hiçbir şey dışarıdan görüldüğü gibi değildir" dedi.

Zeynep Özbek’in hazırladığı Birleşik Arap Emirlikleri’nden uydu aracılığı ile yayın yapan MBC4 kanalında yayınlanan 'Turki Extra' programında Engin Altan Düzyatan ile yapılan röportaj yayınlandı. Program sunucusu Liana Dahdouh, Düzyatan’a Neslişah Alkoçlar ile ne zaman evleneceğini sorarken, "Çok büyük ihtimalle ağustosta. Aslında biraz heyecanlıyım. 34 yıldır yalnız yaşıyorum. Şimdi biriyle hayatınızı birleştiriyorsunuz. Çok heyecanlı bir şey ama keyifli olacağını düşünüyorum" dedi.



"KİMSE İÇİN TARZIMI DEĞİŞTİRME NİYETİM YOK"

Düzyatan, nişanlandıktan sonra giyim tarzını değiştirdiğine dair yayınlanan haberlere rağmen değişmediğini belirtirken, şöyle konuştu:

"Mesela bugün üzerimde yırtık pantolon tişört var, Beni gördüklerinde 'Tarzı değişti' diye haber yaptıklarında yurt dışından gelen bir oyunun galasına gitmiştim. Doğal olarak ceket, pantolon ve gömlek giymiştim. Eskiden 28’li, 30’lu yaşlarda şey giymiyordum. Şimdi, 34 yaşındayım. İnsan bir davete giderken ceket giymek istiyor. Bu bir etkilenme değil, yaşımın getirisi. Aslında benim isteğim. Yoksa kimse için tarzımı değiştirme fikrim ya da niyetim yok aslında. Ne yapıyorsam, kendim için yaparım."



"HİÇBİR ŞEY DIŞARIDAN GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL"

Engin Altan Düzyatan, yıllar süren beraberliği ardından hayranlarının Özge Özpirinçci ile ayrılarak Neslişah Alkoçlar ile nişanlanmasına tepkileri ve onlara yanıtı olup- olmadığı sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Hiçbir şey dışarıdan görüldüğü gibi değildir. Herkesin özel bir hayatı var ve kimse kimsenin özelinde ne yaşadığını aslında bilmiyor. Biz bir şekilde halka mal olmuş insanlarız. Halk doğal olarak sevgisini de, sevmediği herhangi bir tavrını da göstermek istiyor. Hakları da var böyle baktığınız zaman. Sonuçta biz bireyleriz. İnsanlardan duyduğumuz, ya da aldığımız kararlara saygı duymalarını da bekliyoruz."



Engin Altan Düzyatan, Instagram ve Twitter’da çok sayıda Arap hayranı olduğunu Arap kanalı aracılığı ile onlara bir şey söyleme fırsatı bulduğunu ifade ederken, "Yazdıklarını anlamıyorum. Ancak, çeviri bölümü var. Onunla bir şekilde bakıyorum. Oradan bizi izleyip de sevdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eskiden sadece Türkiye ’deki hayranlarımız ya da Türkiye’deki durumumuzu düşünürdük. Artık iş yaparken bir şekilde sizi de düşünüyoruz. Bizi izledikleri için onlara çok teşekkür ederiz" dedi.