Erkekler mutfakta kadınlar maçta

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Tıpkı, ‘Kadınlar futboldan anlamaz’ ya da ‘Evde yemeği erkek yapmaz’ gibi...

Kocanızın eşi sizsiniz, metresi tuttuğu takım / Ebru Gürsoy

Aslında 10 senedir ekranlarda! Hal böyle olunca, ne zaman rastlasak, “Ben bu kızı nereden tanıyorum” diyoruz! Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu. Basın mecrasına, bir döneme damgasını vuran Arena programıyla adım atmış. Ardından, hava durumundan magazine, sağlıktan emlağa, sabah haberlerinden kültür sanata pek çok program sunmuş. Bir cebine de oyunculuk yeteneğini koymuş; Kampüsistan ve Sensiz Olmuyor dizilerinde rol almış. Şimdi, beş aydır Lig TV’de! Ana haberleri ve SporMax kanalında basketbol maçlarını sunuyor. “Futbol ekranında erkek hegemonyası bozuldu uzun zamandır. Bu alanda, bayrağı bizden önce taşıyanlar sayesinde, erkekler tarafından daha kolay kabul edildik. ‘Bunlar da bir şey bilmiyor canım!’ şeklindeki önyargı, eskisi gibi sert değil. Futbolun içine düşünce zaten anlamak zorunda kalıyorsunuz, anlamaya başlayınca da seviyorsunuz. Sevdikçe daha iyi anlıyorsunuz. Bu böyle gelişerek ve değişerek devam ediyor. Ben özellikle maç izlemeyi çok seviyorum. Aslında sadece taraftarken, daha çok maç izlemeye giderdim. Tribün virüsü içinize girince ona engel olamıyorsunuz. Artık daha çok ekrandan izleyebiliyorum gerçi ama Galatasaraylıyım ve yeni stat açılınca mutlaka maça gideceğim. Sporla bu kadar iç içe olmaya başladığımdan beri, ‘Senin evinde maç izlemek çok keyifl i’ şeklinde iltifatlar alır oldum. Bu durum, erkek arkadaşımın da elbette hoşuna gidiyor. Benim kadınlara tavsiyem, futbolu anlamaya çalışsınlar. Sonuçta bu bir avantaj. Yapacak bir şey yok; sonuçta kocanızın eşi sizsiniz ama metresi tuttuğu futbol takımı!”



