Tıpkı, ‘Kadınlar futboldan anlamaz’ ya da ‘Evde yemeği erkek yapmaz’ gibi...
Kocanızın
eşi sizsiniz,
metresi
tuttuğu takım
/ Ebru Gürsoy
Aslında 10 senedir ekranlarda! Hal
böyle olunca, ne zaman rastlasak,
“Ben bu kızı nereden tanıyorum”
diyoruz! Marmara Üniversitesi
İletişim Fakültesi Radyo Televizyon
ve Sinema Bölümü mezunu. Basın
mecrasına, bir döneme damgasını
vuran Arena programıyla adım
atmış. Ardından, hava durumundan
magazine, sağlıktan emlağa, sabah
haberlerinden kültür sanata pek
çok program sunmuş. Bir cebine
de oyunculuk yeteneğini koymuş;
Kampüsistan ve Sensiz Olmuyor
dizilerinde rol almış. Şimdi, beş aydır
Lig TV’de! Ana haberleri ve SporMax
kanalında basketbol maçlarını
sunuyor.
“Futbol ekranında erkek hegemonyası
bozuldu uzun zamandır. Bu alanda,
bayrağı bizden önce taşıyanlar
sayesinde, erkekler tarafından daha
kolay kabul edildik. ‘Bunlar da bir şey
bilmiyor canım!’ şeklindeki önyargı,
eskisi gibi sert değil. Futbolun içine
düşünce zaten anlamak zorunda
kalıyorsunuz, anlamaya başlayınca
da seviyorsunuz. Sevdikçe daha iyi
anlıyorsunuz. Bu böyle gelişerek ve
değişerek devam ediyor.
Ben özellikle maç izlemeyi çok
seviyorum. Aslında sadece taraftarken,
daha çok maç izlemeye giderdim.
Tribün virüsü içinize girince ona
engel olamıyorsunuz. Artık daha çok
ekrandan izleyebiliyorum gerçi ama
Galatasaraylıyım ve yeni stat açılınca
mutlaka maça gideceğim. Sporla bu
kadar iç içe olmaya başladığımdan
beri, ‘Senin evinde maç izlemek çok
keyifl i’ şeklinde iltifatlar alır oldum.
Bu durum, erkek arkadaşımın
da elbette hoşuna gidiyor. Benim
kadınlara tavsiyem, futbolu anlamaya
çalışsınlar. Sonuçta bu bir avantaj.
Yapacak bir şey yok; sonuçta
kocanızın eşi sizsiniz ama metresi
tuttuğu futbol takımı!”