Oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun hayatındaki en yenileri keşfettik.

Oyunculuğa Gülse Birsel’in teklifi ile başlayan Esra Dermancıoğlu, Avrupa Yakası’nda konuk oyuncu olarak göründükten sonra hafızalara Fatmagül’ün Suçu Ne? dizisindeki Mukaddes yenge rolü ile kazınmıştı. En son Muhteşem Yüzyıl: Kösem’de izlediğimiz başarılı oyuncunun bu aralar tek odak noktası tiyatro ve en son oyunu Kozalar…

Aldığınız en yeni karar?

Daha fazla seyahat etmek istiyorum.

En yeni rotalarınız? En son keşfettiğiniz yer?

Yunanistan’da Molivos’u keşfettim ve bayıldım, bir gün orada yaşamayı isteyebilirim, gerçekten çok güzel bir ada, herkese tavsiye ediyorum.

Telefonunuza indirdiğiniz en yeni aplikasyon?

Sinemalarla ilgili bir app indirdim.



En son seyahat ettiğiniz yer?

Yunanistan Molivos.



Hayatınızdaki en son yenilik?

Çok uzun zamandır yapamadığım tatili yapmaktı ve çok mutlu oldum.

Sevdiğiniz en yeni trend?

Trendleri takip etmiyorum.



Şu sıra yapmaktan keyif aldığınız en yeni aktivite?

Yeni bir aktivite değil ama yapmaktan en çok hoşlandığım şey tiyatro provaları; yeni gireceğimiz oyun ‘Kozalar’ için yine provalara başladık.

En son izlediğiniz film?

Café Society.